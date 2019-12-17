İlk İHA Geçitkale’de

Geçitkale Havaalanı'nın KTBK’ya tahsis edilmesinin ardından Türkiye’den kalkan ilk insansız hava aracı (İHA), Geçitkale Havaalanı’na indi

Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk İHA, dün sabah saat 09.00 sıralarında Geçitkale Havaalanı’na indi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası KKTC saatiyle dün sabaha yakın 04.00’te havalanarak yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.

Ardından Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev için saat 11.10 sıralarında Geçitkale Havaalanı’ndan havalandı.

İHA'nın indiği alanda sadece askeri yetkililer alınırken, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı görevlileri ise kısa bir bekleyişin ardından askeri yetkililerden alınan izin çerçevesinde alana alındı. Polis girişte sıkı güvenlik önlemi aldı.

Bayraktar TB2 tipi İHA’nın ilk görevinde yaklaşık 10 saat havada kaldı.

Gekitkale'de dün çok sayıda üst düzey askeri yetkili vardı. İtfaiye ekipleri, Telekominikasyon Dairesi teknik personeli de alanda bulundu.

Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.

KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.