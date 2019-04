İlk günkü gibi pozitif değilim

HP Milletvekili Rogers, hükümet ilk kurulduğundaki kadar pozitif olmadığını söyleyerek, dörtlü koalisyonda sadece dört partinin de mutabık kaldığı konularda ilerleme sağlanabildiğini kaydetti

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers dün sabah katıldığı bir televizyon programında hükümet konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rogers soru üzerine yaptığı açıklamada, hükümet kurulduğu günden bu yana yolunda gitmeyen ve kötü olan her konunun doğrudan Halkın Partisi’ne mal edildiğine işaret etti.

Dörtlü bir koalisyon olmasına rağmen bugüne kadar hükümetine ilişkin tüm eleştirilerin sadece Halkın Partisi’ne yöneltildiğini ifade eden Rogers, “biz bunları duymaya çok alıştık” dedi.

Rogers, idealist düşünen birisi olarak hükümet ilk kurulduğundaki kadar pozitif olmadığının altını çizerek, “görüyoruz ki bir parti olarak bir şey yapmak farklı, dört partinin mutabık kalarak bir şey yapması farklıdır. Belli konularda iletişim eksikliği olduğunu görebiliyoruz. Veya belli yasalarda bazı partilerin farklı öncelikleri, diğer partilerin başka öncelikleri olabildiğini görebiliyoruz” diye konuştu.

“Daha güçlü bir iktidar daha fazla değişime imza atabilir” şeklinde konuşan Rogers, dörtlü koalisyonda sadece dört partinin de mutabık kaldığı konularda ilerleme sağlanabildiğini; bunun da zaman zaman süreci yavaşlatabildiğini kaydetti.

Halkın Partisi Girne Milletvekili, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası ile ilk kez esnafın tanımının yapıldığını, Odaya sadece işletme sahipleri esnafın değil, zanaatkârların da üye olmasının önünün açıldığını belirtti.

Rogers, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası 1993 yılında yapılmıştı. Burada komitemizden geçen yeni Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasasıyla ilk kez esnafın tanımı yapıldı. Odaya sadece işletme sahipleri esnafın değil, zanaatkârların da üye olmasının önü açıldı. Odaya üye olan farklı meslek gruplarının oda çatısı altında birlikler oluşturmasının yolu açılmış oldu. Odanın daha kurumsal çalışmasını sağlayacak bu oluşumlar şu anda kendi kendine yetemeyen birliklerin daha kurumsal bir yapıda çalışabilmesini sağlayacak. Örneğin: Oda altında çalışmalarını yapabilecekler, denetlenebilecekler ve odadan katkı alabilecekler. Her yasa toplum faydası için ele alınmaktadır. Yeni Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yasasıda çok önemli yenilikler vardır” dedi.

Ülkedeki Seçim ve Halk Oylaması Yasasına benzer bir temsiliyet hakkı olması için 50 üyeden oluşacak bir “Oda Meclisinin” kurulmasını önemsediklerini ve bunu yasaya koyduklarını belirten Rogers, “Üye dağılımında her ilçenin temsiliyetinin olması için çalıştık. Bu amaçla seçim ve halk oylaması yasası ile uyumlu ve aynı oranda bir ilçe temsiliyeti yasada yer aldı” diye konuştu.

Odanın daha kurumsal ve şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi açısından yasaya önceki yasada olmayan denetleme kurullarını yerleştirdiklerini kaydeden Rogers, “Hem odanın bir Denetleme Kurulu olacak, hem de oda çatısı altında kurulacak her bir birliğin Denetleme Kurulu olacak. Denetleme Kurulu hem odanın hem de birliklerin harcamalarını karara uygun yaptığı, kararlar altında Yönetim Kurulunun imzası olup olmadığını denetleyecektir” dedi.

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, “İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı olarak, kamuoyunu yanıltma ve verilen emekleri de küçümsercesine yalan, yanlış açıklamaları üzülerek görüyorum” dedi. Rogers, şöyle devam etti:

“Odaya üye olan farklı meslek gruplarının oda çatısı altında birlikler oluşturmasının yolu açılıyor. Odanın daha kurumsal çalışmasını sağlayacak bu oluşumlar şu anda kendi kendine yetemeyen birliklerin daha kurumsal bir yapıda çalışabilmesini sağlayacak. Ancak bu kesinlikle bağımsız olarak çalışmak isteyen esnaf ve zanaatkâr birlikleri için bir tehdit olarak görülmemelidir. Bu birlikler kendi gaileleri çerçevesinde çalışmalara devam edebilir, kendi üyelerinin haklarını savunmaya devam edebilirler. Meslek odası başka bir şeydir. Dernekler yasası altında kurulmuş bir sivil toplum örgütü ayrı bir şeydir. Bu iki kavram bir biriyle karıştırılmamalıdır.”

Rogers, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası 1993 yılında yapılmış bir yasaydı. Bu tarihten itibaren zaten birliğe üyelik zorunluydu. Bu yeni bir olguymuş gibi konuşmak yanlış ve yanıltıcıdır. Bir de bu yasayla hapislik ceza uygulaması yoktur. Bu da maksatlı ve yanlış bir bilgidir. Ayrıca yasalar kişilere özel yapılmaz. Her yasayı biz toplumsal faydası açısından ele alırız.” dedi.

Meclis’te muhalefettin Esnaf Yasası görüşmelerindeki tutumu üzerine çok üzüldüğünü belirten Rogers, şöyle devam etti:

“Komite çalışmalarında muhalefetin de onayladığı maddeler için daha sonradan red oyu vermesi üzücü ve düşündürücüdür. Gerek KTEZO Genel Sekreterliği görevi, gerekse de aidat artışı konusundaki iddialar doğru değildir. Evet, aidat %10 dan %15’e yükselmiş görünüyor fakat gerçekte bu %15’lik payın %5’i Oda’ya üye birliklere gidecek ve %30’luk katkıyı oluşturacaktır. Yani bu oran KTEZO’na daha önce ödenen %10 ile aynı duruma gelmektedir. Bu sayede oda üyesi birlikler daha organize, daha kurumsal ve güçlü yapılara kavuşturulacaktır. Oda genel sekreterliğine yaş sınırı koymak, maaş ayarlaması gibi talepler vardı. Bu gibi noktalar yasaya yazılmaz. Tabi Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi örneklere de baktığımızda bunların hiçbir örneği yoktur. Burada profesyonel hizmet söz konusudur. Burada yetkili Oda Yönetim Kurulu’dur. Bu konudaki tartışmalar da maalesef kişiler üzerinden gitmektedir. Bu çok hatalı ve yanlıştır. Esas olan toplumsal fayda olmalıdır.”