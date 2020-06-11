İlk charter uçuş 22 Haziran'da

Bakanlar Kurulu’nun, 1 Temmuzdan itibaren hangi ülkeden hangi koşullarla yolcu gelebileceğini belirlemek üzere özel gündemle yaptığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Kudret Özersay, bir süredir yaptıkları girişimlere işaret ederek, 22 Haziran Pazartesi İstanbul’dan 23 Haziran Salı günü de Ankara’dan Ercan’a iki charter uçuşu düzenleneceğini belirtti.

Tedavi gören ve sağlık sorunları nedeniyle deniz yolu kullanamayan bazı vatandaşların Türkiye’de kaldığını kaydeden Özersay, “Bu vatandaşlara öncelik verilecek. 1 Temmuz’dan önce ülkeye gelmeleri sağlanacak. 1 Temmuz öncesi olacağı için gelecek olanlar 14 gün karantinada kalacak” dedi.

“OLAĞANDIŞI BAZI GELİŞMELER SÖZ KONUSU OLURSA TABİ Kİ KARARLAR REVİZE EDİLECEK”

Özersay, tarihlerin bir varsayım olduğunu da belirterek, “O güne kadar olağandışı bazı gelişmeler söz konusu olursa tabi ki kararlar revize edilecek. Bazı tarihleri daha erkene, bazı tarihleri daha sonraya bırakma kararları da üretebiliriz” şeklinde konuştu.

KKTC’nin bugüne kadarki açılımlarının kapalı devre olarak yapıldığını belirten Özersay, “1 Temmuz’dan itibaren yurt dışına belirli bazı şartlarla açılacağız. Normalden daha risk alacağımız aşikardır. Salgın ortaya çıktığında kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumaya özen gösterdiysek bu özeni yeniden göstermeliyiz. Yeniden hassasiyet göstermeliyiz. Daha riskli bir döneme girmiş olabiliriz. Maske son derece önemli… Her an bu virüsü taşıyormuş gibi bir tutumla hareket etmemiz gerek. Herkes bu sorumluluğu göstermeli” dedi.