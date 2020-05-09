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İleri tetkiki yapılan 54 kişinin sonuçları belli oldu

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İleri tetkiki yapılan 54 kişinin sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından gerek perakende gerekse restoran çalışanlarına yönelik Çarşamba ve Perşembe günleri yapılan hızlı testlerde sonuçları pozitif olduğu için ileri tetkik istenen 54 kişinin PCR testlerinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan PCR testleri sonucunda tamamının negatif olduğu gelen bilgiler arasında.
Bu arada ilk testleri pozitif çıkan kişilerin ailelerinin de temas takip ekiplerince tarandığı bildirildi.

Öte yandan bugün de akşama kadar 83 kişinin ileri tetkiki için PCR işlemlerine başlandığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

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