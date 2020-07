Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin dünyada devam ettiğini kaydederek, “İlelebet kapalı kalamazdık. Açılım süreciyle bizde de vaka görüleceğini biliyorduk. Kurallara uyarsak bulaş olacağını sanmıyorum” dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin dünyada devam ettiğini kaydederek, “İlelebet kapalı kalamazdık. Açılım süreciyle bizde de vaka görüleceğini biliyorduk. Sağlığı ön planda tutuyoruz. Tedbirlerihalkın sağlığını riske atmayacak şekilde düzenlemeye devam ediyor, vakaların topluma dağılmaması için dikkatle çalışıyoruz” dedi.

Pilli, “Pandemi hastanemizin olmaması sağlık sistemimizin olası bir salgına hazırlıklı olmadığı anlamına gelmez. Yatak sayımız artırıldı, cihazlar hazır, personel güçlendirildi, testler çoğaltıldı” şeklinde konuştu.

Halka, "Tedirgin Değil, Tedbirli Olun" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Pilli, "Maske takar, sosyal mesafeyi korur, hijyen kurallarına uyarsak riski yüzde 90 azaltmış oluruz. Ben bu kurallara uyarsak bulaş olacağını sanmıyorum" dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) yüksek riskli ülkelerden gelenlerin KKTC’ye karantinasız girişiyle ilgili kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) açtığı davada Başsavcılık itiraz dosyaladı.

“AÇILIM EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT İÇİN GEREKLİYDİ”

İtiraz dosyalanan davaya Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı. Pilli, mahkeme çıkışında basına açıklama yaparak, açılım sürecindeki gelişmeleri değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Pandeminin dünyada devam ettiğini anımsatan Pilli, halkın sağlığını korumakla mükellef olduklarını, kararları bu bilinçle aldıklarını söyledi.

Mart ayında KKTC’de ilk vakanın görülmesiyle başlayan sürece değinen, halkın özverisi, sağlık personelinin çalışmalarıyla bugünlere başarıyla gelindiğini kaydeden Bakan Pilli, açılımın ekonomi ve sosyal hayat için gerekli olduğunu belirtti.

“İLELEBET KAPALI KALAMAZDIK”

Birçok ülkenin açılım sürecinde olduğunu, bazılarında ülkeye girişlerde tek PCR talep edildiğini belirten Pilli, “İlelebet kapalı kalamazdık. Açılım süreciyle bizde de vaka görüleceğini biliyorduk. Sağlığı ön planda tutuyoruz. Tedbirlerihalkın sağlığını riske atmayacak şekilde düzenlemeye devam ediyor, vakaların topluma dağılmaması için dikkatle çalışıyoruz” dedi.

Ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verileri ışığında kategorilere ayrıldığını da söyleyen Pilli, yeni aldıkları karar kapsamında çift PCR talep edilen, ikinci PCR’ı ülkede yapılanların test sonuçları çıkıncaya kadar belli merkezlerde bekletileceğini söyledi.

“UYGULAMA ÇALIŞMADI… TEST SONUCU ÇIKMADAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BİLE GELENLER OLDU”

İlk uygulamada, kişilere test sonucu çıkıncaya kadar gittikleri yerde beklemeleri için taaddüt imzalatıldığını ancak kişilerin buna uymadığını kaydeden Pilli, yurt dışından gelenlerin KKTC’de yapılan PCR testleri sonuçları çıkmadan Sağlık Bakanlığı’na bile gittiğini söyledi.

“Bu uygulamanın çalışmayacağını gördük, bu nedenle böyle yeni bir karar ürettik” diyen Sağlık Bakanı,test sonucu gelene kadar merkezlerde bekletilenlerin pozitif çıkması halinde karantinaya, temaslılarınında gözlem merkezlerine alınacağını kaydetti.

Korona testleri önceki gün pozitif çıkan iki yolcu konusunda da bilgi veren Pilli, bir yolcunun zaten C kategorisindeki bir ülkeden geldiğinden karantinaya uygulamasına tabi tutulduğunu, diğer yolcunun da B kategorisindeki Türkiye’den geldiğini söyledi.

“VAKALARIN BELİRTİSİ YOK…GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ…”

“Pozitif vakaların belirtisi var mı?” sorusu üzerine Bakan Pilli, pozitif kişilerin belirtisi olmadığını, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Pilli, Ercan Havaalanı’nda teste tabi tutulan yolcuların sonuçlarının hızlı şekilde çıkması için olağanüstü gayretle çalışıldığını dile getirdi.

“YÜZDE YÜZ GARANTİ YOK…RİSKİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Pilli, PCR testinin de, 14 günlük karantinanın da pozitif vakaların atlanması konusunda yüzde yüz garanti olmadığını kaydederek, “Riski en aza indirmek için çalışıyoruz” dedi.

Ali Pilli, hayatın her alanında ve anında yaşamı tehdit edebilecek riskler bulunduğunu, bunun korona virüsle sınırlı olmadığını kaydetti.

“TEDİRGİN DEĞİL, TEDBİRLİ OLUN ÇARĞISI”

Sosyal medya üzerinden de dile getirilen endişelerin sorulması üzerinde Bakan Pilli, halka, tedirgin değil tedbirli olmaları konusunda çağrı yaptı.

Pilli, “Maske takar, sosyal mesafeyi korur, hijyen kurallarına uyarsak riski yüzde 90azaltmış oluruz. Ben bu kurallara uyarsak bulaş olacağını sanmıyorum” dedi.

“EVET, SAĞLIK ALT YAPIMIZ YETERSİZ AMA BUNDAN TÜM HÜKÜMETLER SORUMLU”

“Sağlık alt yapısı yeteriz” eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Pilli, “Evet, sağlık alt yapımız yetersizdir. Ben bunu 2013’ten beri söylüyorum. Eksikliklerden şimdiki hükümet değil, tüm hükümetler sorumludur. Biz eksikliklerin giderilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastane konusunda da açıklama yapan ve KKTC’de bürokrasinin çok yavaş çalıştığını belirten Pilli, bunun için 1 yıl uğraştıklarını kaydetti.

Pilli, bir hafta içinde burası için ihaleye çıkılacağını kaydederek, Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesinin tamamlandığını, bir hafta içinde inşaatına başlanacağını açıkladı.

Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılması gerektiğini de 2013’ten beri söylediğini anımsatan Pilli, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında sağlığa 2.5 milyon TL ayrıldığını, TC ile KKTC sağlık bakanlıklarının istişare içinde olduğunu, başkente yapılacak hastanenin yatak sayısını 600’e çıkardıklarını söyledi.

Pilli, “Çalışmalar sürüyor inşallah yeni hastanemizin temeli 2020’de atılır” dedi.

PANDEMİ HASTANESİ…

Pandemi hastanesi konusunda da konuşan Sağlık Bakanı, Çin’de ilk vakanın görüldüğü Aralık 2019’dan beri bu hastanenin yapılması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

“PANDEMİ HASTANEMİZİN OLMAMASI SAĞLIK SİSTEMİMİZİN OLASI BİR SALGINA HAZIRLIKLI OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ”

Pilli, “Bunu söyleyen, isteyen biri olarak pandemi hastanemizin olmaması beni çok üzüyor ama şöyle bir gerçek de var ki pandemi hastanemizin olmaması sağlık sistemimizin olası bir salgına hazırlıklı olmadığı anlamına gelmiyor. Yatak sayımız artırıldı, cihazlar hazır, personel güçlendirildi. Test sayımız çoğaltıldı. 100’lerden binlere çıktı” dedi.

“DNA LABORATUVARININ PERSONEL KAPASİTESİNİN ARTIRILDI”

Kitler konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki DNA Laboratuvarının personel kapasitesinin artırıldığını, 10 kişi daha istihdam ederek burada çalışan sayısını 15’e çıkardıklarını kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi tedavisi yapılan bölüm konusunda bilgi veren, tedavilerin nöroloji ve üroloji olarak belirlenen bölümde sürdüğünü, Ayaktan Tanı Merkezi’nin de buna ayrıldığını kaydeden Pilli, “Yoğun bakım yatak sayısı 6’ydı. Ayaktan Tanı Merkezi’ni 40 yataklı bir yoğun bakıma dönecek hale getirdik” dedi.

Aletlerin şu an gerek olmadığından kurulmadığını ancak hazır olduğunu da kaydeden Pilli, “İhtiyaç duydukça çalıştırılacaklar” şeklinde konuştu.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de 50 yataklık bir kapasite olduğunu belirten Pilli, semptomu olan ve tedavi gerektirmeyen pozitif vakalar için otel ayrıldığını, temaslıların da otelde takip edildiğini anımsattı.

Pilli, bir hastanenin pandemi hastanesine dönüştürülmesi için de çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Davayla ilgili de değerlendirmede bulunan Pilli, her zaman hukukun üstünlüğüne inandıklarını, yasalara uygun hareket ettiklerini söyledi.