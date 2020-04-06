İlçeler arası seyahat yasağı kararı uygulamaya girdi

Koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için öngörülen istisnai durumlar haricinde bugün saat 00.00 itibariyle 10 Nisan tarihine kadar 5 gün süreyle ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı

Bakanlar Kurulu’nun ilçeler arası seyahat yasağı kararı bugün uygulamaya girdi. Karara göre 5 gün süreyle ilçeler arası giriş ve çıkış olmayacak.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan emirnameye göre, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için öngörülen istisnai durumlar haricinde bugün saat 00.00 itibariyle 10 Nisan tarihine kadar 5 gün süreyle ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Muafiyet kapsamı dışında kalan herkes, sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Yeni emirname çerçevesinde, ayrıca, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de kısmi sokağa çıkma yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

KARPAZ BÖLGESİNDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Karpaz bölgesindeki 15 köyde de sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı cuma gününe kadar uzatıldı.

BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI VEYA ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 10’UNA KADAR PARA CEZASI

Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasasının suçlar ve cezalar maddesinde öngörülen cezanın yeniden düzenlenmesi amacıyla yasa gücünde kararname de çıkardı.

Buna göre, söz konusu yasak ve yasalara uyulmaması durumunda Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasasına göre kişiler bir yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin yüzde 10’una kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.