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İlçeler arası geçiş yasağı başladı

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İlçeler arası geçiş yasağı başladı

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı, gece yarısı yürürlüğe girdi.

22 Mart tarihli, 14 günlük emirnamenin süresi bu akşam dolduğu için Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan yeni emirnameye göre, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için, öngörülen istisnai durumlar haricinde gece saat 00.00 itibariyle 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yeni emirname çerçevesinde, ayrıca, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde yapılmaya başlandı.

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