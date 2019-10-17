İlayda taburcu oldu

İlayda dün öğle saatlerinde taburcu olurken, kardeşi Hasan Amasyalı’nın ise tedavisi devam ediyor. Hasan Amasyalı, önceki gün ameliyat olmuştu. 6 Ekim Pazar akşamı meydana gelen korkunç trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirmiş, İlayda Amasyalı ve Hasan Amasyalı kardeşler tedavi altına alınmıştı.
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