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İlayda taburcu oldu

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Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde, Turunçlu kavşağında 6 Ekim Pazar akşamı geçirdiği trafik kazası sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İlayda Amasyalı taburcu oldu.

İlayda taburcu oldu
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İlayda dün öğle saatlerinde taburcu olurken, kardeşi Hasan Amasyalı’nın ise tedavisi devam ediyor. Hasan Amasyalı, önceki gün ameliyat olmuştu. 6 Ekim Pazar akşamı meydana gelen korkunç trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirmiş, İlayda Amasyalı ve Hasan Amasyalı kardeşler tedavi altına alınmıştı.

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