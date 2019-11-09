İlahiyat Koleji yasta

Romatizmal bir hastalık ön tanısı ile İstanbul’a sevk edilen Hala Sultan İlahiyat Koleji 9. Sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz hafta ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden İstanbul’a sevk edilen ve tedavisi orada devam eden 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk, önceki akşam hayatını kaybetti. İstanbul’da hayatını kaybeden Sönmeztürk’ün cenazesinin bugün öğle namazının ardından Değirmenlik’te defnedileceği öğrenildi.

Değirmenlikli Rifat ve Nejla Sömneztürk’ün iki kızından biri olan 2005 doğumlu olan Esin Sönmeztürk, kız kardeşi ile birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim görüyordu. Sönmeztürk’ün ani ölümü ile Hala Sultan İlahiyat Koleji de adeta yasa büründü.