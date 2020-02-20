İlaçlara zam geldi. Dünden itibaren özel eczanelerindeki tüm beşeri ve Türkiye meşei ilaçların fiyatlarına yüzde 12.1 artış yapıldı

İşte Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin açıklaması:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 18.02.2020 (dün akşam) duyurusu yapılan ve TİTCK Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda alınan karar doğrultusunda;

‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Euro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye arttırıldığı ve güncellenen fiyatların 19.2.2020 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanmıştır.’

Gerçekleşen zammın ülkemiz için KKTC İlaç ve Eczacılık Dairesi, KKTC Ticaret Dairesi, KKTC Özel Eczanelerinin uhdesinde olmadığı ve bu mercilerden maalesef bağımsız hareket edildiği gerçeği ile henüz daha ülke ekonomimizin, ilaç sanayi ve eczanelerimize giren ilaçların 2020 yılına gelmemize rağmen kendi bünyesinde olamamasının yegane sebebidir.

KKTC özel eczanelerinde bulunan beşeri ilaçlarının yaklaşık %80 ‘i Türkiye menşei olduğundan ve 18.2.2020 ( dün akşam) geç saatlerde açıklaması yapılan beşeri ilaçlar zammının akabinde, KTEB 19.2.2020 (Bugün) tüm üye eczanelerine gerekli bilgilendirmeyi yapmış ve fiyatlar komisyon kararına bağlı olarak güncellenmiştir.

Bu gelişmeden ötürü tüm halkımıza üzülerek belirtiyoruz ki; 19 Şubat 2020 (Bugün) tarihinden itibaren KKTC özel eczanelerindeki tüm beşeri ve Türkiye meşei ilaçların fiyatları %12.1 artış göstermiştir.

Tekrardan hatırlatmak isteriz ki, biz eczacılar vatandaşın en yakın sağlık danışanlarıyız. Dün de olduğu gibi, bugün de, koruyucu sağlık hizmetlerini öncelikli hedef olarak belirlemiş, hasta odaklı ve tüm zorluklara rağmen ulaşılabilir sağlık profesyonelleri olmaya devam edeceğiz.”