İkisi ithal ikisi yerli 4 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 23-29 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerde 28 numuneden 26'sı temiz çıkarken, 2 numunede ilaç kalıntısı; yerli ürünlerde ise 24 numunede 22'si temiz çıkarken yine 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçları Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendiren Tarım Dairesi, sonuçları açıkladı.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Lolorosso, Biber Çeşitleri, Patates (Yemlik) Cennet Meyvesi, Kırmızı Pul Biber, Buğday, Soğan, İç Antep Fıstığı ve Mısır olmak üzere 28 numunede 26'sı temiz olup 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandığına işaret edilen açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd ait Kırmızı Şili Biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek. Nuri Ersoy Ltd. ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ise ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek” denildi.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates,Salatalık, Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Kabak ve Biber Çeşitleri olmak üzere 24 numunede 22'sinin temiz olduğu 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamada, “Alsancak’ta Domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Mağusa’da Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürününden alınan numunede çıkan Bitkide tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Aydınköy’de Muharrem Birsin'e ait Sivri Biberden alınan 2. numunenin temiz çıkmasından dolayı ise ürünün hasadına izin verildiği ifade edilen açıklamada, “Mormenekşe’de Akıle Sesigüzel'e ait Kerevizden alınan 2. numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir” denildi.
HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
AnalizSonucu
|
1
|
Özçağ Ltd.
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
2
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
3
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
4
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
5
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
6
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
7
|
FasdatGıda
|
İthal
|
K.PulBiber
|
Temiz
|
8
|
Sadamir Ltd
|
İthal
|
Patates(Yemlik)
|
Temiz
|
9
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
K. AcıBiber
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
11
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
CennetMeyvesi
|
Temiz
|
13
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
14
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
15
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
16
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
K.ŞiliBiber
|
Limit Üstü
|
17
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
18
|
Onbaşıİşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
19
|
DefteraGıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
20
|
DefteraGıda Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
21
|
M.HAcı Ali
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
22
|
LeventSanayi Ltd.
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
23
|
LeventSanayi Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
24
|
Sadamir Ltd
|
İthal
|
Soğan
|
Temiz
|
25
|
Hüdaverdi M. Karaca
|
İthal
|
İçAntepFıstığı
|
Temiz
|
26
|
NuriErsoy Ltd.
|
İthal
|
K. ŞiliBiber
|
Temiz
|
27
|
NuriErsoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Limit Üstü
|
28
|
NuriErsoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
29
|
AkıleSesigüzel
|
Mormenekşe
|
Kereviz
|
Temiz
|
30
|
UlusKızılyürek
|
Yuvacık
|
Maydanoz
|
Temiz
|
31
|
Mehmet Dolmacı
|
Alsancak
|
Patlıcan
|
Temiz
|
32
|
Mehmet Dolmacı
|
Alsancak
|
BeyazLahana
|
Temiz
|
33
|
Mehmet Dolmacı
|
Alsancak
|
Marul
|
Temiz
|
34
|
FikriTerkan
|
Alsancak
|
Domates
|
Limit Üstü
|
35
|
FikriTerkan
|
Alsancak
|
Kabak
|
Temiz
|
36
|
Ali Fegan
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
37
|
Abdullah Pişkin
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
38
|
Ali Fegan
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
39
|
MuharremBirsin
|
Aydınköy
|
SiyahPatlıcan
|
Temiz
|
40
|
BirenTarım
|
Mağusa
|
SivriBiber
|
Temiz
|
41
|
BirenTarım
|
Güzelyurt
|
Biber(Dol)
|
Temiz
|
42
|
İlkerKoryürek
|
Güzelyurt
|
Patlıcan
|
Temiz
|
43
|
MuharremBirsin
|
Aydınköy
|
AcıBiber
|
Temiz
|
44
|
İlkerKoryürek
|
Güzelyurt
|
Marul
|
Temiz
|
45
|
HaticeFidanBalcı
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
46
|
Mehmet Sepetçi
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
47
|
TaşimDağlı
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
48
|
TaşimDağlı
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Limit Üstü
|
49
|
Ali Fegan
|
Mağusa
|
SivriBiber
|
Temiz
|
50
|
FatihYavşan
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
AdemÇil
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
52
|
AdemÇil
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz