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İkisi ithal ikisi yerli 4 üründe limit üstü kalıntı

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İkisi ithal ikisi yerli 4 üründe limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi 23-29 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerde 28 numuneden 26'sı temiz çıkarken, 2 numunede ilaç kalıntısı; yerli ürünlerde ise 24 numunede 22'si temiz çıkarken yine 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçları Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendiren Tarım Dairesi, sonuçları açıkladı.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Lolorosso, Biber Çeşitleri, Patates (Yemlik) Cennet Meyvesi, Kırmızı Pul Biber, Buğday, Soğan, İç Antep Fıstığı ve Mısır olmak üzere 28 numunede 26'sı temiz olup 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandığına işaret edilen açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd ait Kırmızı Şili Biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek. Nuri Ersoy Ltd. ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ise ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek” denildi.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates,Salatalık, Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Kabak ve Biber Çeşitleri olmak üzere 24 numunede 22'sinin temiz olduğu 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamada, “Alsancak’ta Domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Mağusa’da Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürününden alınan numunede çıkan Bitkide tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Aydınköy’de Muharrem Birsin'e ait Sivri Biberden alınan 2. numunenin temiz çıkmasından dolayı ise ürünün hasadına izin verildiği ifade edilen açıklamada, “Mormenekşe’de Akıle Sesigüzel'e ait Kerevizden alınan 2. numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir” denildi.

HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI

İsim

Yerli/ithal

Ürün

AnalizSonucu

1

Özçağ Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

2

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

3

Svs Tic. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

4

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

5

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

7

FasdatGıda

İthal

K.PulBiber

Temiz

8

Sadamir Ltd

İthal

Patates(Yemlik)

Temiz

9

Svs Tic. Ltd.

İthal

K. AcıBiber

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

11

Svs Tic. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

İthal

CennetMeyvesi

Temiz

13

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

14

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

15

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

16

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

K.ŞiliBiber

Limit Üstü

17

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

18

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

19

DefteraGıda Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

20

DefteraGıda Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

21

M.HAcı Ali

İthal

Buğday

Temiz

22

LeventSanayi Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

23

LeventSanayi Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

24

Sadamir Ltd

İthal

Soğan

Temiz

25

Hüdaverdi M. Karaca

İthal

İçAntepFıstığı

Temiz

26

NuriErsoy Ltd.

İthal

K. ŞiliBiber

Temiz

27

NuriErsoy Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

28

NuriErsoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

29

AkıleSesigüzel

Mormenekşe

Kereviz

Temiz

30

UlusKızılyürek

Yuvacık

Maydanoz

Temiz

31

Mehmet Dolmacı

Alsancak

Patlıcan

Temiz

32

Mehmet Dolmacı

Alsancak

BeyazLahana

Temiz

33

Mehmet Dolmacı

Alsancak

Marul

Temiz

34

FikriTerkan

Alsancak

Domates

Limit Üstü

35

FikriTerkan

Alsancak

Kabak

Temiz

36

Ali Fegan

Mağusa

Domates

Temiz

37

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

38

Ali Fegan

Mağusa

Patlıcan

Temiz

39

MuharremBirsin

Aydınköy

SiyahPatlıcan

Temiz

40

BirenTarım

Mağusa

SivriBiber 

Temiz

41

BirenTarım

Güzelyurt

Biber(Dol)

Temiz

42

İlkerKoryürek

Güzelyurt

Patlıcan

Temiz

43

MuharremBirsin

Aydınköy

AcıBiber

Temiz

44

İlkerKoryürek

Güzelyurt

Marul

Temiz

45

HaticeFidanBalcı

Mağusa

Domates

Temiz

46

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Domates

Temiz

47

TaşimDağlı

Mağusa

Domates

Temiz

48

TaşimDağlı

Mağusa

Salatalık

Limit Üstü

49

Ali Fegan

Mağusa

SivriBiber 

Temiz

50

FatihYavşan

Tatlısu

Domates

Temiz

51

AdemÇil

Tatlısu

Domates

Temiz

52

AdemÇil

Tatlısu

Salatalık

Temiz
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