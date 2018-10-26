İkinci tura kalamazsam değişimden yana olacağım

UBP başkan adayı Sucuoğlu, ikinci tura kalamadığı takdirde “Değişimden yana olacağım” diyerek Özgürgün’ü desteklemeyeceğini ima etti. UBP milletvekili Taçoy da ikinci turda Ersin Tatar’ın kazanacağına inandığını belirtti

UBP milletvekili ve genel başkan adayı Faiz Sucuoğlu, kurultayda ikinci tura kalamadığı takdirde mevcut başkan Hüseyin Özgürgün’ü desteklemeyeceğini ima etti.

Sucuoğlu, geçtiğimiz akşam Genç Tv’de katıldığı bir programda, program sunucusu Mustafa Alkan’ın “İkinci tura kalamazsanız kararınız ne olacak?” şeklinde soruya “Elbetteki değişimden yanayım. Aday olurken de değişim amacıyla yola çıktım” dedi.

Öte yandan UBP milletvekili Hasan Taçoy da parti içinde değişim mesajı verdi.

Ada Tv’de bir programa katılan Taçoy, ikinci turda Ersin Tatar’ın kazanacağına inandığını belirti.