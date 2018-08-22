İkinci İnce av haritası açıklandı

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altında, Avcılık Federasyonu’nun görüşü de dikkate alınarak hazırlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Av mevsimlerindeki av günleri ile av bölgelerinin belirlendiği tüzüğün, sürdürülebilir avcılık anlayışıyla değiştirildiği belirtildi.

Tüzüğe göre, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam on gün olacak.

Birinci İnce Av günleri için 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlendi.

Avcılar, İkinci İnce Av için ayrılan üç günde, 2, 5 ve 9 Eylül 2018 tarihlerinde avlanabilecek.

Değişiklik tüzüğünde ayrıca, avlanma bölgeleri ve avlanabilecek hayvanlarla ilgili düzenlemeler de yer alıyor