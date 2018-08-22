banner107
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
16 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
34 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
42 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
26 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
39 0
Hükümete taş devri göndermesi
Hükümete taş devri göndermesi
74 0
Kurbanlık satışlarında yarı yarıya azalma
Kurbanlık satışlarında yarı yarıya azalma
78 0
Interpol’ün aradığı cinayet sanığı İskele’de yakalandı
Interpol’ün aradığı cinayet sanığı İskele’de yakalandı
34 0
banner82
banner147

İkinci İnce av haritası açıklandı

banner27

İkinci İnce av haritası açıklandı
banner137

 Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altında, Avcılık Federasyonu’nun görüşü de dikkate alınarak hazırlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Av mevsimlerindeki av günleri ile av bölgelerinin belirlendiği tüzüğün, sürdürülebilir avcılık anlayışıyla değiştirildiği belirtildi.
Tüzüğe göre, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam on gün olacak.
Birinci İnce Av günleri için 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlendi.
Avcılar, İkinci İnce Av için ayrılan üç günde, 2, 5 ve 9 Eylül 2018 tarihlerinde avlanabilecek.
Değişiklik tüzüğünde ayrıca, avlanma bölgeleri ve avlanabilecek hayvanlarla ilgili düzenlemeler de yer alıyor

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.