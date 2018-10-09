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İkinci el kırtasiyeler, ihtiyaçlı çocuklarla buluşturuldu

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Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), ekonomik dayanışma ve ekolojik barışa katkı sağlamak amacıyla, topladığı ikinci el kırtasiyeleri, cumartesi günü, Güzelyurt Açık Pazar’da kurduğu stant aracılığıyla ihtiyaçlı çocuklarla buluşturdu.

İkinci el kırtasiyeler, ihtiyaçlı çocuklarla buluşturuldu
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Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, “Kullanılmayan eşyalar eğitim için işe yarasın” ve “Çocukların hayallerini renklendiriyoruz” sloganıyla geçekleştirilen kampanya, önceki 2 hafta boyunca, gönüllü yurttaşların bağışlarıyla oluşturuldu ve ilkokul öğrencilerine yönelik çok sayıda kitap, defter, kalem, silgi, kalem tıraş, okul çantası ve benzeri okul malzemesi toplandı.
Etkinlikten kalan malzemelerin, Güzelyurt’taki ihtiyaçlı bir bölge okuluna bağışlanacağı kaydedildi.

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