"İkinci dalga olasılığında artık kapatma olmayacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, herhangi bir ikinci dalga olasılığında artık kapatma falan olamayacağını, hazırlıkların ona göre yapılacağını söyledi.

Düşünülen yatırımlarla, ikinci dalga diye bahsedilen olayda geliştirilecek pandemi hastanesiyle hayata normal bir şekilde devam edileceğini düşündüğünü ifade eden Taçoy, bu konuda da bir çok çalışma yapıldığını kaydetti.

Pandemi konusunda diğer ülkelerdeki gelişmelerin, kayıt altına giren ve yeni giren hastaların, Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı raporların takip edilerek, ülke şartlarına göre bir takım çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Taçoy, hangi ülkelerde pandeminin artık devam etmediğini veya yeni hasta sayısının giderek düştüğü konusunda sınıflandırmalar yaptıklarını, ölüm sayısının azaldığı ülkeler arasında sınıflandırma yaptıklarını, nüfus ve sayıya göre bunları gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ise 1 Temmuz’dan itibaren bu ülkelerden gelecek yolcuların kategorize edilerek, riskli bölgelerden gelecek yolcuların hangi kriterlerle ülkeye gelebileceğini belirlediklerini ve artık hayatın normale dönebilmesi için planlama yaptıklarını söyledi.

Bundan sonra önemli olanın kendi kendimizi koruyabilmek olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, “Sanırım biz kendimize fazla güvendik, bize hastalık yoktur dedik. Sanki hiç gelmeyecekmiş gibi yaşamımızı sürdürüyoruz. Ancak unutmamalıyız ki bu hasatlık bize her an gelebilir. Tedbiri hiçbir şekilde elden bakmadan yolumuza bir şekilde devam etmemiz gerekir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımının devam etmesi, hijyen koşullarının mutlaka yapılması, restoranlarda ve diğer yerlerde aynı kaplardan yemek yenilmemesi gibi olayların elzem olduğunu kaydetti.



