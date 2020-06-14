banner411
banner69
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
31 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
30 0
 
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
271 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
251 0
71 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
151 0
banner460

"İkinci dalga olasılığında artık kapatma olmayacak"

banner27

"İkinci dalga olasılığında artık kapatma olmayacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, herhangi bir ikinci dalga olasılığında artık kapatma falan olamayacağını, hazırlıkların ona göre yapılacağını söyledi. 
Düşünülen yatırımlarla, ikinci dalga diye bahsedilen olayda geliştirilecek pandemi hastanesiyle hayata normal bir şekilde devam edileceğini düşündüğünü ifade eden Taçoy, bu konuda da bir çok çalışma yapıldığını kaydetti. 
Pandemi konusunda diğer ülkelerdeki gelişmelerin, kayıt altına giren ve yeni giren hastaların, Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı raporların takip edilerek, ülke şartlarına göre bir takım çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Taçoy, hangi ülkelerde pandeminin artık devam etmediğini veya yeni hasta sayısının giderek düştüğü konusunda sınıflandırmalar yaptıklarını, ölüm sayısının azaldığı ülkeler  arasında sınıflandırma yaptıklarını, nüfus ve sayıya göre bunları gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlattı. 
Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ise 1 Temmuz’dan itibaren bu ülkelerden gelecek yolcuların kategorize edilerek, riskli bölgelerden gelecek yolcuların hangi kriterlerle ülkeye  gelebileceğini belirlediklerini ve artık hayatın normale dönebilmesi için planlama yaptıklarını söyledi.  
Bundan sonra önemli olanın kendi kendimizi koruyabilmek olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, “Sanırım biz kendimize fazla güvendik, bize hastalık yoktur dedik. Sanki hiç gelmeyecekmiş gibi yaşamımızı  sürdürüyoruz. Ancak unutmamalıyız ki bu hasatlık bize her an gelebilir. Tedbiri hiçbir şekilde elden bakmadan yolumuza bir şekilde devam etmemiz gerekir” dedi. 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımının devam etmesi, hijyen koşullarının mutlaka yapılması, restoranlarda ve diğer yerlerde aynı kaplardan yemek yenilmemesi gibi olayların elzem olduğunu kaydetti. 

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.