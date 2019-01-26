İkinci büyük ödül Tüfekçi’nin

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 48’inci kuruluş yılı piyangosunun ikinci büyük ödülü de sahibini buldu. BMW X1 marka otomobilin talihlisi dün Genel Merkez’e gelerek ödülünü aldı. 185574 no’lu biletin sahibi Gönyeli sakinlerinden Gülen Tüfekçi’ye otomobilinin anahtarını, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın teslim etti. Sorakın, “Geleneksel piyangomuzun ikinci büyük ödülü olan otomobilimizi de talihlisine teslim ettik. Şanslı yurttaşımıza kazasız sürüşler dileriz. Güzel günlerde kullansınlar” dedi.
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