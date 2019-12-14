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İki yol 15 Haziran’a kadar bitecek

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Başbakan Tatar, Lefkoşa Çevre Yolu ile Alsancak - Lapta yolunun 15 Haziran’a kadar biteceğini açıkladı

İki yol 15 Haziran’a kadar bitecek

Başbakan Ersin Tatar, ülke ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak zorunda olduğumuza dikkat çekerek rakamsal verileri ortaya koydu.

 Tatar, “Bizim kendi yerel gelirlerimiz yılda 7 milyar civarındadır. Maliye bakanı olduğum 2009 yılında 1.4 milyardı. Demek ki bu süre içinde yaptığımız çalışmalarda ekonominin kayıt altına alınmasıyla birlikte gelirlerimiz 7 milyar oldu, bütçemiz de 8.8 milyar TL. Açığımız var, bu kısmı için de Türkiye’den kredi- hibe ve savunma giderleri için bir beklentimiz var. Biz Türkiye’nin bizim pozisyonumuzda yardıma ihtiyacımız var. Ambargo - izolasyon olmasaydı, doğrudan uçuşlar olsaydı bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi çoktan olabilecekti. Burada siyasi bir kavga var” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, yollar ile ilgili de konuşarak, Lefkoşa Çevre Yolu ile Alsancak - Lapta yolunun 15 Haziran’a kadar biteceğini açıkladı.

Tatar, yolun açılmasıyla trafiğin ciddi anlamda rahatlayacağına dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Girne üzerinden gelen trafik Yakın Doğu üzerinden, Haspolat üzerinden Ercan’a gidecek. Sıkışan bu Doktor Fazıl Küçük Caddesi rahatlayacak. Alsancak- Lapta yolunun da ihalesi tamamladı. İkisi de en geç Haziran’da bitecek” şeklinde konuştu.

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