İki yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi'nin bu haftaki gıda analizlerinde, 19 ithal ürünün tümü, 18 yerli ürünün ise 16'sı temiz çıktı. İki yerli ürünün analizinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı anlaşılan dereotu imha edilirken, kapya biberin hasadı, bir sonraki analiz sonucuna kadar durduruldu.
Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 10-16 Nisan arasında ithal ve yerli üretim gıdalara Devlet Laboratuvarı'nda uygulanan analizler, AB'de kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek sonuçlandırıldı.
Analiz edilen 19 ithal ürün numunesinden tümü temiz bulundu. Yerli ürünlerden 18 numunenin ise 16'sı temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
Alsancak'ta Hüseyin Muti’ye ait dereotunda yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Mağusa'da ise Oktay Kara’ya ait kapya biberde yapılan analizde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
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17 Nisan 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Soya Küspesi
|
Temiz
|
2
|
M.Hacı Ali İşl.
|
İthal
|
Soya Küspesi
|
Temiz
|
3
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
4
|
Hng.Tarım ve Hay.Ltd.
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
5
|
Hollly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya Küspesi
|
Temiz
|
6
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
18
|
OrC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
19
|
OrC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
20
|
Biren Tarım
|
Güzelyurt
|
Biber
|
Temiz
|
21
|
Elmas Özerman
|
Akçay
|
Enginar
|
Temiz
|
22
|
Enver Mehmetoğlu
|
Taşpınar
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
23
|
Enver Mehmetoğlu
|
Taşpınar
|
Domates
|
Temiz
|
24
|
Serkan Keski
|
Yeşilyurt
|
Asma Yaprağı
|
Temiz
|
25
|
Oktay Kara
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Kirli
|
26
|
Oktay Kara
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
27
|
Süleyman Bayır
|
Mağusa
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
28
|
Mustafa Coşkun
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
29
|
İsa Doğan
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
30
|
Şengül Tosunoğlu
|
Yıldırım
|
Kavun
|
Temiz
|
31
|
Şengül Tosunoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
32
|
Osman Cantaş
|
Yıldırım
|
Kavun
|
Temiz
|
33
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
34
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
35
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Dereotu
|
İmha
|
36
|
Koray Kansu
|
Girne
|
Patlıcan
|
Temiz
|
37
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Ispanak
|
Temiz