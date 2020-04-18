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İki yerli üründe limitüstü kalıntı

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Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 10-16 Nisan arasında ithal ve yerli üretim gıdalara Devlet Laboratuvarı'nda uygulanan analizlere göre, 19 ithal ürün numunesinden tümü temiz bulunurken, yerli ürünlerden 18 numunenin ise 16'sı temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

İki yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi'nin bu haftaki gıda analizlerinde, 19 ithal ürünün tümü, 18 yerli ürünün ise 16'sı temiz çıktı. İki yerli ürünün analizinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı anlaşılan dereotu imha edilirken, kapya biberin hasadı, bir sonraki analiz sonucuna kadar durduruldu.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 10-16 Nisan arasında ithal ve yerli üretim gıdalara Devlet Laboratuvarı'nda uygulanan analizler, AB'de kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Analiz edilen 19 ithal ürün numunesinden tümü temiz bulundu. Yerli ürünlerden 18 numunenin ise 16'sı temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Alsancak'ta Hüseyin Muti’ye ait dereotunda yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Mağusa'da ise Oktay Kara’ya ait kapya biberde yapılan analizde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 17 Nisan 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nej Grain Ltd.

İthal

Soya Küspesi

Temiz

2

M.Hacı Ali İşl.

İthal

Soya Küspesi

Temiz

3

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

4

Hng.Tarım ve Hay.Ltd.

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

5

Hollly Grains Ltd.

İthal

Soya Küspesi

Temiz

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma G.S

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

18

OrC Foods Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

19

OrC Foods Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

20

Biren Tarım

Güzelyurt

Biber

Temiz

21

Elmas Özerman

Akçay

Enginar

Temiz

22

Enver Mehmetoğlu

Taşpınar

Çarli Biber

Temiz

23

Enver Mehmetoğlu

Taşpınar

Domates

Temiz

24

Serkan Keski

Yeşilyurt

Asma Yaprağı

Temiz

25

Oktay Kara

Mağusa

Kapya Biber

Kirli

26

Oktay Kara

Mağusa

Kabak

Temiz

27

Süleyman Bayır

Mağusa

Çarli Biber

Temiz

28

Mustafa Coşkun

Mağusa

Patlıcan

Temiz

29

İsa Doğan

Mağusa

Salatalık

Temiz

30

Şengül Tosunoğlu

Yıldırım

Kavun

Temiz

31

Şengül Tosunoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

32

Osman Cantaş

Yıldırım

Kavun

Temiz

33

Hüseyin Muti

Alsancak

Dolmalık Biber

Temiz

34

Hüseyin Muti

Alsancak

Sivri Biber

Temiz

35

Hüseyin Muti

Alsancak

Dereotu

İmha

36

Koray Kansu

Girne

Patlıcan

Temiz

37

Kemal Bayur

Haspolat

Ispanak

Temiz

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