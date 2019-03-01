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İki yerli üründe limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi, son yapılan gıda analizlerinde ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 41’inin de temiz çıktığını, yerli ürünlerde de 36 numuneden 34’ünün temiz, yerli domates ve ıspanakta ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı

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İki yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, son yapılan gıda analizlerinde ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 41’inin de temiz çıktığını, yerli ürünlerde de 36 numuneden 34’ünün temiz, yerli domates ve ıspanakta ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirdi.

Tarım Dairesi, 25 -28 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan “Pestisit Limitleri” çizelgesinde değerlendirilerek, şu sonuçların elde edildiği belirtildi: 

“İthal ürünlerden çeri domates, elma (Stk), armut çeşitleri, biber çeşitleri, kabak, ayva,nektarin, salatalık, Çin marulu, karma yemler, besi yemleri, yeşil lolorosso, arpa ve üzüm Red-Globe olmak üzere 41 numuneden 41'i temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. Yerli ürünlerden mandora mandarin, domates, enginar, kabak, biber çeşitleri, karnabahar, maydanoz, ıspanak ve patates olmak üzere 36 numunede 34'ü de temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.”

Tarım Dairesi, İncirli köyünde kapyabiber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürününden alınan 3.numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanılmadığı için ürünün hasadına izin verildiğini, Bostancı köyünde Ispanak üretimi yapan Engin Hürsenin ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin ürünlerinden alınan numunelerde ise limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğunu kaydetti. 

                                                       

                  

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

TÜK

İthal

Arpa(Yemlik)

Temiz

2

Mehmet Gazioğlu

İthal

Sığır Süt Tam.Yem

Temiz

3

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

4

Mehmet Gazioğlu

İthal

Sığır Besi Tam. Yem.

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

8

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şili K. Biber

Temiz

9

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

K.Acı Biber

Temiz

13

TÜK

İthal

Arpa(MN Liden)

Temiz

14

TÜK

İthal

Arpa(MN Captin İvan)

Temiz

15

TÜK

İthal

Arpa(MN Tango)

Temiz

16

Şakif Yıldırım

İthal

Arpa-Buğday Sapı samanı

Temiz

17

Dörtyol Kalkınma Koop.

İthal

Beşyem Lavanta Besi Yemi

Temiz

18

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Lale Süt Yemi

Temiz

19

TÜK

İthal

Arpa(Yemlik)

Temiz

20

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

21

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

24

Yoran Tarım İşl.

İthal

Muz

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

29

Deftera Gıda

İthal

Salatalık

Temiz

30

Deftera Gıda

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

Köşe Tic Ltd.

İthal

Muz

Temiz

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm-Red Globe

Temiz

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm-Red Globe

Temiz

34

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

35

Selgün Tic.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

36

Hulusiler Ltd.

İthal

Sığır Besi Tam. Yemi

Temiz

37

Balıkesir Hay.Ltd

İthal

Karma Yem

Temiz

38

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çin Marulu

Temiz

39

Selgün Tic.

İthal

Muz

Temiz

40

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

41

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp.St.Süt 19 Yemi

Temiz

42

Mehmet Yıldız(1)

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

43

Mehmet Yıldız(2)

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

44

Mehmet Cemal Akbilek

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

45

Dilekler Tic.

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

46

Fedai Öztoprak

Gaziveren

Mandora Mandarin

Temiz

47

Hüseyin Öztoprak

Gaziveren

Mandora Mandarin

Temiz

48

Musa Darbaz

Güneşköy

Mandora Mandarin

Temiz

49

Seyidali Gürkan

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

50

Kerim Korcan

Akdoğan

Enginar

Temiz

51

Güney Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

52

Perican Bender

Çayönü

Enginar

Temiz

53

Ali Kansu

İncirli

Kapya Biber

Temiz

54

Engin Hürsen

Bostancı

Karnabahar

Temiz

55

Yoran Tarım İşl.

Bostancı

Karnabahar

Temiz

56

Engin Hürsen

Bostancı

Ispanak

Limit Üstü

57

Engin Hürsen

Bostancı

Patates

Temiz

58

Hayriye Kırşan

Mormenekşe

Enginar

Temiz

59

Ümmet Pipalı

Şehitler

Enginar

Temiz

60

Mustafa Zurnacılar

Mormenekşe

Enginar

Temiz

61

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

62

Mehmet Gazi

Mormenekşe

Enginar

Temiz

63

Engin Hürsen Parsel 2

Bostancı

Ispanak

Temiz

64

Kenan Kaya

Yuvacık

Mandora Mandarin

Temiz

65

Emir Hüseyin Doygundağ

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

66

Kemal Akbelli

Yeniboğaziçi

Domates

Limit Üstü

67

Emine Doygundağ

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

68

Bekir Evcan

Yeniboğaziçi

Domates

Temiz

69

Ahmet Ersalıcı

Tepebaşı

Maydanoz

Temiz

70

İllia Bedri

Koruçam

Domates

Temiz

71

İllia Bedri

Koruçam

Dolmalık Biber

Temiz

72

İllia Bedri

Koruçam

Kapya Biber

Temiz

73

Şebnem Gürsoy

İskele

Enginar

Temiz

74

Salih Gürsoy

İskele

Enginar

Temiz

75

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar

Temiz

76

Erdoğan Gürsoy

İskele

Enginar

Temiz

77

Emir Öztüren

İskele

Enginar

Temiz

                                                                                             

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