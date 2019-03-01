İki yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, son yapılan gıda analizlerinde ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 41’inin de temiz çıktığını, yerli ürünlerde de 36 numuneden 34’ünün temiz, yerli domates ve ıspanakta ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirdi.
Tarım Dairesi, 25 -28 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan “Pestisit Limitleri” çizelgesinde değerlendirilerek, şu sonuçların elde edildiği belirtildi:
“İthal ürünlerden çeri domates, elma (Stk), armut çeşitleri, biber çeşitleri, kabak, ayva,nektarin, salatalık, Çin marulu, karma yemler, besi yemleri, yeşil lolorosso, arpa ve üzüm Red-Globe olmak üzere 41 numuneden 41'i temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. Yerli ürünlerden mandora mandarin, domates, enginar, kabak, biber çeşitleri, karnabahar, maydanoz, ıspanak ve patates olmak üzere 36 numunede 34'ü de temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.”
Tarım Dairesi, İncirli köyünde kapyabiber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürününden alınan 3.numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanılmadığı için ürünün hasadına izin verildiğini, Bostancı köyünde Ispanak üretimi yapan Engin Hürsenin ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin ürünlerinden alınan numunelerde ise limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğunu kaydetti.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(Yemlik)
|
Temiz
|
2
|
Mehmet Gazioğlu
|
İthal
|
Sığır Süt Tam.Yem
|
Temiz
|
3
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
4
|
Mehmet Gazioğlu
|
İthal
|
Sığır Besi Tam. Yem.
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
8
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şili K. Biber
|
Temiz
|
9
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
10
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
K.Acı Biber
|
Temiz
|
13
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(MN Liden)
|
Temiz
|
14
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(MN Captin İvan)
|
Temiz
|
15
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(MN Tango)
|
Temiz
|
16
|
Şakif Yıldırım
|
İthal
|
Arpa-Buğday Sapı samanı
|
Temiz
|
17
|
Dörtyol Kalkınma Koop.
|
İthal
|
Beşyem Lavanta Besi Yemi
|
Temiz
|
18
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Beşyem Lale Süt Yemi
|
Temiz
|
19
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(Yemlik)
|
Temiz
|
20
|
Levent Sanayi Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
21
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
24
|
Yoran Tarım İşl.
|
İthal
|
Muz
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
29
|
Deftera Gıda
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
30
|
Deftera Gıda
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Muz
|
Temiz
|
32
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm-Red Globe
|
Temiz
|
33
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm-Red Globe
|
Temiz
|
34
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Beşyem Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
35
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
36
|
Hulusiler Ltd.
|
İthal
|
Sığır Besi Tam. Yemi
|
Temiz
|
37
|
Balıkesir Hay.Ltd
|
İthal
|
Karma Yem
|
Temiz
|
38
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çin Marulu
|
Temiz
|
39
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Muz
|
Temiz
|
40
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa
|
Temiz
|
41
|
Gazi Karakaş Çift.
|
İthal
|
Cp.St.Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
42
|
Mehmet Yıldız(1)
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
43
|
Mehmet Yıldız(2)
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
44
|
Mehmet Cemal Akbilek
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
45
|
Dilekler Tic.
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
46
|
Fedai Öztoprak
|
Gaziveren
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
47
|
Hüseyin Öztoprak
|
Gaziveren
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
48
|
Musa Darbaz
|
Güneşköy
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
49
|
Seyidali Gürkan
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
50
|
Kerim Korcan
|
Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
51
|
Güney Ufak
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
52
|
Perican Bender
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
53
|
Ali Kansu
|
İncirli
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
54
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Karnabahar
|
Temiz
|
55
|
Yoran Tarım İşl.
|
Bostancı
|
Karnabahar
|
Temiz
|
56
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
57
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Patates
|
Temiz
|
58
|
Hayriye Kırşan
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
59
|
Ümmet Pipalı
|
Şehitler
|
Enginar
|
Temiz
|
60
|
Mustafa Zurnacılar
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
61
|
Ali Cenap Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
62
|
Mehmet Gazi
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
63
|
Engin Hürsen Parsel 2
|
Bostancı
|
Ispanak
|
Temiz
|
64
|
Kenan Kaya
|
Yuvacık
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
65
|
Emir Hüseyin Doygundağ
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar
|
Temiz
|
66
|
Kemal Akbelli
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Limit Üstü
|
67
|
Emine Doygundağ
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar
|
Temiz
|
68
|
Bekir Evcan
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Temiz
|
69
|
Ahmet Ersalıcı
|
Tepebaşı
|
Maydanoz
|
Temiz
|
70
|
İllia Bedri
|
Koruçam
|
Domates
|
Temiz
|
71
|
İllia Bedri
|
Koruçam
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
72
|
İllia Bedri
|
Koruçam
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
73
|
Şebnem Gürsoy
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
74
|
Salih Gürsoy
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
75
|
Sadık Gürsoy
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
76
|
Erdoğan Gürsoy
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
77
|
Emir Öztüren
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz