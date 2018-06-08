İki yerli iki ithal üründe limitüstü kalıntı

Devlet Laboratuvarında 1-7 Haziran arasındayapılan analizlerde, iki yerli ürün iki de ithal ürün numunesinde limit üstü pestisit tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürün numunelerinden Engin Hürsen'e ait dolmalık biber ve Halil Kasap Pazarlamaya ait Deveci Armut’ta limit üstü pestisit bulunduğu için, ürünler imha edildi.
Alsancak’ta Caner Safel’in ürettiği roka ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’nın ürettiği nanede ruhsatlı olmayan kimyasal ilaç tespit edildiğinden imha edildi.
Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinin esas alınarak yapılan analizlerde, 19 ithal ürün ile 18 yerli ürün numunesi ise temiz çıktı.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Selgün Ticaret İthal Kiraz Temiz
2 SVS Tic.Ltd İthal Çeri Domates Temiz
3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Akça) Temiz
5 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz
6 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 SVS Tic.Ltd İthal Kiraz Temiz
8 SVS Tic.Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
9 SVS Tic.Ltd İthal Armut(Akça) Temiz
10 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz
11 Kemal Tüccaroğlu İthal İç antep Fıstık Temiz
12 İşleyen Kardeşler İthal Kiraz Temiz
13 Nuri Ersoy İthal Pul Biber Temiz
14 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz
15 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz
16 Nuri Ersoy İthal Geryfurt Temiz
17 Engin Hürsen Ltd. İthal Biber(Dolmalık) Limit Üstü
18 Engin Hürsen Ltd. İthal Sarı Biber(Çarli) Temiz
19 Engin Hürsen Ltd. İthal Sivri Biber Temiz
20 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz
21 Halil Kasap Paz İthal Armut(Deveci) Limit Üstü
22 Kamuran Ender Bostancı Molehiya Temiz
23 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz Temiz
24 Utku Arslan Güzelyurt Nane Temiz
25 Utku Arslan Güzelyurt Et Kabağı Temiz
26 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz
27 Feramus Pişkin Aydınköy Et Kabağı Temiz
28 Mustafa Arkoy Çayönü Kabak Temiz
29 Emine Bolat Çayönü Kabak Temiz
30 Salih Tavukçu Türkmenköy Erik Temiz
31 Caner Safel Alsancak Roka Limit Üstü
32 Eşref Özbilgili Karşıyaka Domates Temiz
33 Sinem Kardana Karşıyaka Nane Limit Üstü
34 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz
35 Sinem Kardana Karşıyaka Domates Temiz
36 Salih Canlısoy Güzelyurt Domates Temiz
37 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz
38 Mehmet U.Kaya Mağusa Patlıcan Temiz
39 Mustafa Gürler Mağusa Böğrülce Temiz
40 Ferit Ergün Mağusa Salatalık Temiz
41 Bayram Suna Mağusa Domates Temiz