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İki yerli iki ithal üründe limitüstü kalıntı

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İki yerli iki ithal üründe limitüstü kalıntı
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 Devlet Laboratuvarında 1-7 Haziran arasındayapılan analizlerde, iki yerli ürün iki de ithal ürün numunesinde limit üstü pestisit tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürün numunelerinden Engin Hürsen'e ait dolmalık biber ve Halil Kasap Pazarlamaya ait Deveci Armut’ta limit üstü pestisit bulunduğu için, ürünler imha edildi.

Alsancak’ta Caner Safel’in ürettiği roka ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’nın ürettiği nanede ruhsatlı olmayan kimyasal ilaç tespit edildiğinden imha edildi.

Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinin esas alınarak yapılan analizlerde, 19 ithal ürün ile 18 yerli ürün numunesi ise temiz çıktı.
 

                   İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu    

         1       Selgün Ticaret      İthal  Kiraz Temiz        

         2       SVS Tic.Ltd         İthal  Çeri Domates       Temiz        

         3       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Çeri Domates       Temiz        

         4       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Armut(Akça)       Temiz        

         5       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kiraz Temiz        

         6       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Siyah Üzüm         Temiz        

         7       SVS Tic.Ltd         İthal  Kiraz Temiz        

         8       SVS Tic.Ltd         İthal  Elma(Golden)      Temiz        

         9       SVS Tic.Ltd         İthal  Armut(Akça)       Temiz        

         10     Erkan Gök İthal  Kiraz Temiz        

         11     Kemal Tüccaroğlu         İthal  İç antep Fıstık      Temiz        

         12     İşleyen Kardeşler İthal  Kiraz Temiz        

         13     Nuri Ersoy İthal  Pul Biber    Temiz        

         14     Nuri Ersoy İthal  Elma(Stk)   Temiz        

         15     Nuri Ersoy İthal  Çeri Domates       Temiz        

         16     Nuri Ersoy İthal  Geryfurt     Temiz        

         17     Engin Hürsen Ltd.         İthal  Biber(Dolmalık)   Limit Üstü 

         18     Engin Hürsen Ltd.         İthal  Sarı Biber(Çarli)  Temiz        

         19     Engin Hürsen Ltd.         İthal  Sivri Biber  Temiz        

         20     Halil Kasap Paz   İthal  Elma(Stk)   Temiz        

         21     Halil Kasap Paz   İthal  Armut(Deveci)     Limit Üstü 

         22     Kamuran Ender   Bostancı     Molehiya    Temiz        

         23     Utku Arslan         Güzelyurt   Maydanoz  Temiz        

         24     Utku Arslan         Güzelyurt   Nane Temiz        

         25     Utku Arslan         Güzelyurt   Et Kabağı   Temiz        

         26     Ali Kandulu         Aydınköy   Domates     Temiz        

         27     Feramus Pişkin    Aydınköy   Et Kabağı   Temiz        

         28     Mustafa Arkoy    Çayönü      Kabak        Temiz        

         29     Emine Bolat         Çayönü      Kabak        Temiz        

         30     Salih Tavukçu     Türkmenköy        Erik   Temiz        

         31     Caner Safel Alsancak    Roka Limit Üstü 

         32     Eşref Özbilgili      Karşıyaka   Domates     Temiz        

         33     Sinem Kardana    Karşıyaka   Nane Limit Üstü 

         34     Sinem Kardana    Karşıyaka   Marul         Temiz        

         35     Sinem Kardana    Karşıyaka   Domates     Temiz        

         36     Salih Canlısoy     Güzelyurt   Domates     Temiz        

         37     Ali Kandulu         Aydınköy   Salatalık     Temiz        

         38     Mehmet U.Kaya  Mağusa      Patlıcan      Temiz        

         39     Mustafa Gürler    Mağusa      Böğrülce     Temiz        

         40     Ferit Ergün Mağusa      Salatalık     Temiz        

         41     Bayram Suna       Mağusa      Domates     Temiz        

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