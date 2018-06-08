İki yerli iki ithal üründe limitüstü kalıntı

Devlet Laboratuvarında 1-7 Haziran arasındayapılan analizlerde, iki yerli ürün iki de ithal ürün numunesinde limit üstü pestisit tespit edildi.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürün numunelerinden Engin Hürsen'e ait dolmalık biber ve Halil Kasap Pazarlamaya ait Deveci Armut’ta limit üstü pestisit bulunduğu için, ürünler imha edildi.



Alsancak’ta Caner Safel’in ürettiği roka ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’nın ürettiği nanede ruhsatlı olmayan kimyasal ilaç tespit edildiğinden imha edildi.



Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinin esas alınarak yapılan analizlerde, 19 ithal ürün ile 18 yerli ürün numunesi ise temiz çıktı.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Selgün Ticaret İthal Kiraz Temiz

2 SVS Tic.Ltd İthal Çeri Domates Temiz

3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Akça) Temiz

5 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz

6 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 SVS Tic.Ltd İthal Kiraz Temiz

8 SVS Tic.Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

9 SVS Tic.Ltd İthal Armut(Akça) Temiz

10 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz

11 Kemal Tüccaroğlu İthal İç antep Fıstık Temiz

12 İşleyen Kardeşler İthal Kiraz Temiz

13 Nuri Ersoy İthal Pul Biber Temiz

14 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz

15 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz

16 Nuri Ersoy İthal Geryfurt Temiz

17 Engin Hürsen Ltd. İthal Biber(Dolmalık) Limit Üstü

18 Engin Hürsen Ltd. İthal Sarı Biber(Çarli) Temiz

19 Engin Hürsen Ltd. İthal Sivri Biber Temiz

20 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz

21 Halil Kasap Paz İthal Armut(Deveci) Limit Üstü

22 Kamuran Ender Bostancı Molehiya Temiz

23 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz Temiz

24 Utku Arslan Güzelyurt Nane Temiz

25 Utku Arslan Güzelyurt Et Kabağı Temiz

26 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz

27 Feramus Pişkin Aydınköy Et Kabağı Temiz

28 Mustafa Arkoy Çayönü Kabak Temiz

29 Emine Bolat Çayönü Kabak Temiz

30 Salih Tavukçu Türkmenköy Erik Temiz

31 Caner Safel Alsancak Roka Limit Üstü

32 Eşref Özbilgili Karşıyaka Domates Temiz

33 Sinem Kardana Karşıyaka Nane Limit Üstü

34 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz

35 Sinem Kardana Karşıyaka Domates Temiz

36 Salih Canlısoy Güzelyurt Domates Temiz

37 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz

38 Mehmet U.Kaya Mağusa Patlıcan Temiz

39 Mustafa Gürler Mağusa Böğrülce Temiz

40 Ferit Ergün Mağusa Salatalık Temiz

41 Bayram Suna Mağusa Domates Temiz