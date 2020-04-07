İki yeni koronavirüs vakası daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte KKTC’de 138 Covid-19 testi yapıldığını ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan ile Covid-19 ile ilgili son durumu aktardı.

Bakan Pilli bugün ilk vakanın ortaya çıkmasının üzerinden 28 gün geçtiğini kaydederek mücadelenin sürdüğünü bugün ilk yerel vakayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Pilli, bugün 138 test yapıldığını ve 2 pozitif vakaya rastlandığını toplam pozitif vaka sayısının 94’e yükseldiğini söyledi.

Yeni vakalardan birinin Beyarmudu, diğerinin ise Lapta bölgesinden olduğu ve ikisinin de temaslı vakalar olarak bilindiği kaydedildi. Taburcu olan kişinin de Beyarmudu bölgesinden olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar toplam 3246 test yapıldığını anlatan Pilli, süreç içerisinde 44 kişinin taburcu edildiğini 47 kişinin tedavilerine davam edildiğini belirtti.

Pilli, yoğun bakımda 1 hastanın bulunduğunu durumunun stabil olduğunu söyledi. Pilli, evde kalınmasının sosyal mesafe kurallarına uyulmasının, mutlaka maske takılmasına virüsle mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, vaka sayısının yatay seyirde devam ettmesi için özellikle 60 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olanların evde kalması, gençlerin de yaşlı yakınlarını korumak için kurallara uymasının önemli olduğunu söyledi.

Gerekli tedbirlerin alındığını sağlık çalışanlarının özveri ile çalıştığını anlatan Pilli, bakanlığın tüm vakkaları şefaf bir şekilde açıkladığını gizli saklı hiçbirşey olmadığını bir kez daha vurguladı.

SOYDAN:

Başhekim Adil Özyılkan ilk vakadan itibaren yapılan çalışmaları ve süreci anlattı.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan ise ventilatör sayısının 60 olduğunu, Nisan ayı içinde 90 adet ventilatör daha geleceğini ve toplam sayının 150 olacağını söyledi.