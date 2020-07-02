İki vaka havayoluyla gelen kişiler

Bakan Pilli, bugün yapılan 569 test sonucuna göre 2 pozitif vaka tespit edildiğini, vakalardan birinin ülkeye havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi, diğerinin ise yine havayolu ile gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 569 olduğunu, 2 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ali Pilli, dün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 3’e çıktığını kaydetti.

Bakan Pilli, bugün yapılan 569 test sonucuna göre 2 pozitif vaka tespit edildiğini, vakalardan birinin ülkeye havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi, diğerinin ise yine havayolu ile gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümüne alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.

TC uyruklu kişinin de KKTC’de yapılan PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümüne alınarak tedavisine başlandığını söyleyen Bakan Pilli, pozitif çıkan TC uyruklu kişinin temaslı takibinin yapıldığını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslılarının tespit edildiğini ve gözlem altına alınmaya başladıklarını kaydetti.

Halkın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini yineleyen Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Bugün itibarıyla Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 569 ; Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2; İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok ; Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok; Yapılan Toplam Test Sayısı- 38.820 ; Toplam Vaka Sayısı- 111 ; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 ; Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 3 ; Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ; Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok “