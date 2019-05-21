İki toplumlumun örgütlerin'den Deniz Atıkları Konulu Proje

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, denizlerle ilgili faaliyet gösteren iki toplumlu sivil toplum örgütlerinin yürüteceği deniz atıkları konulu proje cumartesi günü tanıtılacak.

Denizlerle ilgili iki toplumlu faaliyet gösteren Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje ve Araştırma Merkezi, Enalia Physis Çevre Araştırma Merkezi ve Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği olmak üzere dört sivil toplum örgütünün ortaklığında yürütülecek projeyle ilgili tanıtım etkinliği cumartesi 16.30-18.30 saatleri arasında MASDER binasında olacak. Tanıtımda, öğrencilerin Deniz Atıkları Kıbrıs adına ürettikleri beş animasyonun ilk gösterimi de yapılacak.

AYNI GÜN TEMİZLİK ETKİNLİĞİ DE VAR

Verilen bilgiye göre, tanıtımın olacağı cumartesi günün sabahında ise proje kapsamında temizlik etkinliği de gerçekleştirilecek.

Sabah saatlerinde Salamis Körfezi sahili temizlenecek, İskele Boğazı’nda dalgıçlar dip temizliği yapacak. Toplanan tüm atıklar ayrıştırılacak ve sayılacak, örnekler MASDER binasındaki etkinlikte sergilenecek ve daha sonra da Deniz Atıkları Kıbrıs’ın bir önceki projede geliştirdiği “Deniz Atıkları Veri Tabanı’na” işlenecek.

36 AY SÜRECEK

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Aralık 2018 - Kasım 2021 dönemine yayılacak, 36 ay boyunca sürecek proje ile deniz atıklarını etkili bir barış inşa aracına dönüştürmek, adadaki sinerjiyi büyütmek, kapasiteyi ve iş birliğini genişletmek amaçlanıyor.

Deniz Atıkları Kıbrıs Projesi’nin hedefleri arasında adanın ortak çevresel ve sosyal sorunu olan deniz atıklarıyla mücadele konusunda çocukları, gençleri, balıkçıları, dalgıçları ve plaj işletmecilerini bir araya getirmek de var.