İki Toplumlu İşbirliği Ödüllerini kazananlar açıklandı

2019 Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri’nde kazananları açıklandı. Natalie Christopher’in hayali için 30,000 Avro’luk ödül verildi

Sir Stelios Haji-Ioannou, bu yılki 2019 Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri’nde kazananları açıkladı.

Son 11 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Stelios İki Toplumlu Ödüllerinden, 10,000 avro değerinde (bu yıl toplam 500,000 avro) nakit para kazanan 50 iki toplumlu takımı (50 Kıbrıslı Rum ve 50 Kıbrıslı Türk) bugün açıklandı.

Bu yılki 2019 Stelios İki Toplumlu Ödülleri’ndeki 50 nakit ödülden birini kazanmak için yaklaşık 600 Kıbrıslı-Rum ve Kıbrıslı-Türk işbirliği yaparak başvuruda bulundu.

Özellikle adadaki olumsuz politik durumdan dolayı, bu yıl geçtiğimiz yıla göre başvuru sayısında %15 oranında bir düşüş oldu.

Seçim yapılırken, ödüllerin üçte biri ilk kez başvuranlara, üçte biri ise daha önce başvurup alanlara ve geriye kalan kısım ise daha önce başvurup, ödül alamayanlar arasından belirlendi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılda ödüllerin yarısından fazlası, daha önce hiç ödül almayanlara verildi. Dağılımın bu şekilde olmasının bir sebebi yeni işbirliklerini motive etmek ve aynı zamanda işbirliği yapanların her yıl başvurabilmelerini cesaretlendirmektir.

Ödüllerin amacı, adada iki toplum arasında sosyo ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasında işbirliğini teşvik etmek ve kalıcı barışın oluşmasına destek olmaktır. Bu yılın ödülleriyle birlikte Stelios Vakfı 2009 yılından bu güne, ada barışına destek olmak amacıyla 3 milyon 750 bin avro tutarında ödül sağladı.

Ödülleri kazananlar, iş, sanat, spor, sivil toplum ve her türden işbirliğinin yanında ‘özel hayattaki ortaklıkları’ gibi birçok farklı alandan seçildi. Bu yıl 12 ödülle en fazla ödül kazanılan alan Sanat kategorisi oldu. İnsanları bir araya getiren tiyatro ve müzik, her sene sanata olan sevginin büyüdüğünün de göstergesidir. ‘Özel hayattaki ortaklıklar’ kategorisindeki artış, her geçen yıl parlamaya devam ediyor. ‘Özel hayattaki ortaklıklar’ kategorise ilk kez 2015 yılında 1 başvuru yapılmıştı. Son 4 yıl içerisinde bu kategoriye başvurular büyük oranda arttı. Bu artış, iki toplum arasındaki kişiler ilişkilerdeki önyargıların giderek azaldığının kanıtıdır. Bu kategorideki 26 başvurudan, bu yıl 6 tanesi ödül almaya hak kazandı.

NATALİE’NİN TAKIM ARKADAŞLARINA ÖDÜL

Ödüllere başvuran yüzlerce kişi arasında bulunan, astrofizikçi Natalie Christopher’ın, geçtiğimiz yaz aylarında talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmesi, çok üzücü bir durumdu. Natalie ödüllere bilim ve spor olmak üzere, 3 farklı başvuru ile katılması, adadaki barışa inancını kanıtlıyordu. Sir Stelios Haji-Ioannou, Natalie’nin hatırasını yaşatmak ve adada barış içerisinde yaşamak hayalini gerçekleştimek için, Natalie’nin 3 projedeki takın arkadaşlarına Yenal Ogmen, Evren Cazil ve Umrenil Umral’e, 30,000 avro değerinde ödül vermeye karar verdi.

Bu yılki ödül töreni 8 Ekim’de saat 19:00’da yapılacak ödül kazananlar ve eşleri davet edilecek. Ödül töreni Lefkoşa’daki vakfin adresi olan, 5 Markou Drakou Sokak’ta bulunan, Stelios Hayırsever Vakfı Genel Merkezi’nde yapılacak.

Ödül kazanan 50 iki toplumlu takım:

SANAT - 12 TAKIM

1. Neocleous- Gazioğlu(Resim sergisi)

2. Achilleos-Aydi(Geleneksel sandalye yapımı)

3. Pantelides- Balcioglu (Karpaz yemekleri kitabı)

4. Αlexandrou-Oztek (Takı tasarımı)

5. Papageorghiou-Shukri (Film Atölye Çalışmaları)

6. Avraam- Sadrazam (Müzisyen)

7. Theodorou- Albayrak (Müzisyen)

8. Petrodas - Saldun ("Av" - Homofobi üzerine film)

9. Kramvi - Yakula (İki toplumlu müzik grubu)

10. Hajipetrou - Gökbörü (Pangeafestivali)

11. Melanidou - Tilki (İki toplumlu koro)

12. Argyrou - Kozal (DJs / album projesi)

STÖ - 8 TAKIM

13. Agapiou-Mesutoğlu (Kadın Uzlaşım Networkü)

14. Diakou-Sonmez (Alzheimer's)

15. Zanettou - Azgin (Barış ile ilgili Atölye Çalışmaları)

16. Trimikliniotis-Korkmazel (Othelloyazarlık projesi)

17. Christou-Karapaşaoğlu (Yürüyüş turları)

18. CYMEPA - KTZMO (Balık tüketimi farkındalık projesi)

19. Missirlis - İmge (İki toplumlu projelerin tanıtımı)

20. Nicolaides - Rasimoğlu (Limasol Belediyesi, iki toplumlu aktiviteler)

İŞ - 7 TAKIM

21. Karageorgis - Tombul (Balık ticareti)

22. Kyriakou - Bastug (İki toplumlu halkla ilişkiler kampanyası)

23. Fylaktou-Erk (İki toplumlu sosyal medya yönetimi)

24. Georgiadou-İnal (Wibus kadın eğitim projesi)

25. Kyriakou-Berk (Çatı bahçeleri)

26. Patatini–Vurgun(Online takı satışı projesi)

27. Vassiliou - Ağıt (dondurma üretimi)

Özel Hayat - 6 TAKIM

28. Melodias - Yashin (Çift)

29. Mylonas-Bayhanlı (Çift)

30. Özateş-Ioannou (Evli çift)

31. Sea - Doluay (Evli çift)

32. Avgousti - Akdoğu (Aynı cinsiyet çifti)

33. Louca - Özkarşıyaali (Çift)

BİLİM - 6 TAKIM

34. Hadjipanayis – Özdoğaç (Çocuklar için Özel Eğitim)

35. Christoforou- Karahasan (Ayakkabı üreticileri)

36. Nicolaou-Göçkün (Bilimsel dergi)

37. Armostis - Silay (Ortak kelimeler bilim projesi)

38. Christopher-Umay (Astronomi ve sanat projesi)

39. Christopher - Öğmen (Astronomiprojesi)

DİĞER - 6 TAKIM

40. Michael - Tanova (Kitap Çevirisi)

41. Panayiotou - Beyoğlu (Ebeveynlik tavsiyeleri)

42. Neofytou - Mutluyakali (Haravgive Yeni Duzengazeteleri)

43. Birinci-Economidou (iki toplumlu bir çocuğu büyütmek için işbirliği)

44. Vasiliou - Kanay (sözlü tarih projesi)

45. Katsiaris - Altunoglu (Kıbrıs, geleneksel sandalye yapımı)

SPOR - 5 TAKIM

46. Christopher- Celal (Kıbrıslı Kızlar Yapabilir projesi)

47. Episkopi FC - Yalova FC (Futbol takımı)

48. Gavriel-Kibrit (Tekerlekli sandalyeliler için destek)

49. Nicolas-Canlıbalık (İki toplumlu basketbol)

50. Anastasiou-Aranır (Çocuklar için Spor) “ Lha