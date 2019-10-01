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İki tarafta da cep telefonunda internet kullanımı başladı

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İki tarafta da cep telefonunda internet kullanımı başladı
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Kıbrıs’ta iki kesim arasında, güven yaratıcı önlemler çerçevesinde mobil telefonların karşılıklı kullanımının Temmuz ayında hayata geçmesinin ardından, gerekli çalışmalar tamamlanarak bugünden itibaren adanın her iki tarafında cep telefonlarında internet kullanılmasına da başlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in uzlaşısıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, cep telefonlarının adanın her iki kesiminde de Temmuz ayında bir güven artırıcı önlem olarak karşılıklı kullanılmasına olanak sağlanmasının ardından, cep telefonlarında veri (data) kullanımıyla ilgili gerekli teknik çalışmalar tamamlandı. Böylece mobil cihazlarda internet kullanımına da bugün adanın her iki yanında başlanmış oldu.
Gerekli teknik altyapının sağlanmasının ardından, Temmuz ayında ses ve kısa mesaj kullanımının Kıbrıs’ın her iki yanında da kullanılabilir hale geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Günay Çerkez, teknik düzenlemelerin tamamlanmasıyla bugünden itibaren adanın her iki tarafında cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımının gerçekleşebileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Günay Çerkez, adanın her iki tarafında cep telefonlarının ses, mesaj ve veri (data) kullanımının mümkün hale gelmesine yapmış olduğu katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs’taki GSM operatörleri KKTCELL ve Vodafone Telsim, abonelerine bugünden itibaren Kıbrıs’ın her iki yanında data kullanma hizmeti sağlayabilecek.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, YAŞANAN GELİŞMENİN KARŞILIKLI GÜVENİ ARTIRACAĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cep telefonları adanın her iki kesiminde de kullanılmaya uygun hale gelmesini son derece önemli bir gelişme olarak niteleyerek yaşanan gelişmenin toplumlararası güvenin artmasına yardımcı olacağına dikkat çekmişti.

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