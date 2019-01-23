İki milyon TL’lik keyfi harcama

Kooperatif Merkez Bankası iştirakleri arasında yer alan Şeker Sigorta'nın, geçmiş UBP- DP hükümeti döneminde ciddi derecede uygunsuz ödemeler yaptığı hazırlanan raporla ortaya çıktı. Değişen Şeker Sigorta yönetiminin ortaya çıkardığı rakamlar, dudak uçuklattı





Sigorta eski Yönetim Kurulu Başkanı’nın kendisine ve ailesine ait şirketlere fatura karşılığı ciddi ödemeler yaptığı raporda açıklandı. Bir diğer yönetim kurulu üyesinin ise başkanı olduğu spor kulübüne düzenli para aktardığı raporda yer aldı

Bir medya kurumuna 1 milyon TL reklam parası, faaliyette olmayan bir şirkete de 300 bin TL'ye yakın kaynak aktarıldı. Bu arada çok sayıda hasar ödemesinde de problem yaşandığı ortaya çıktı. Bu harcamaların Şeker Sigorta’ya kaybı ise en az iki milyon TL oldu

Şeker Sigorta’da 2 milyon TL kayıp

Şeker Sigorta’da 2017-2018 dönemi içerisindeki harcamalar dikkat çekiyor. Harcamaların Şeker Sigorta’ya kaybı en az iki milyon TL! Bir medya kurumuna 1 milyon TL, faaliyette olmayan bir şirkete 300 bin TL para aktarılırken, bol keseden de bağışlar dağıtıldığı ortaya çıktı

Şeker Sigorta fena soyuldu! Kooperatif Merkez bankası iştirakleri arasında yer alan Şeker Sigorta'nın, "UBP- DP" döneminde ciddi derecede uygunsuz ödemeler yaptığı ortaya çıktı.

Haberkıbrıs’ın haberine göre, değişen Şeker Sigorta yönetiminin ortaya çıkardığı rakamlar ve yöntemler ise dudak uçuklatan cinsten. Rapor, yeni yönetim kurulu üyeleri aracılığı ile genel başkanlara ulaştırıldı.

Şeker Sigorta eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci'nin kendisine ve ailesine ait şirketlere fatura karşılığı ciddi ödemeler yaptığı ortaya çıktı. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Ömer Arabacıoğlu'nun ise, başkanı olduğu Gönyeli Spor Kulübü'ne düzenli para aktardığı raporda yer alıyor.

Bu arada çok sayıda hasar ödemesinde de problem yaşanırken, faaliyette olmayan bir şirkete de 300 bin TL'ye yakın kaynak aktarıldı.

Hükümet içerisinde de konu öncelikli gündem maddesi haline geldi. Hükümetin DP kanadı, raporun bir süre daha hukukçular tarafından incelenmesini istiyor. HP kanadı ise, "savcılık ve polisin devreye" girmesi noktasında ısrarcı. Başbakan Tufan Erhürman'ın endişesi ise, ödemelerin tamamının makbuz karşılığı yapılmış olması. Bu arada, yeni atanan bazı yönetim kurulu üyelerinin "maaş" talebi de Başbakan Tufan Erhürman tarafından önlendi. Geçmişe dönük ciddi bir araştırmanın mali polis ve savcılık tarafından yapılması en güçlü olasılık olarak ortada duruyor.

Bir dönem skandallarla anılan Şeker Sigorta, yine paraların dağıtıldığı ve skandallarıyla gündeme gelen bir kurum olarak kamuoyunun gündemine geldi.

Şeker Sigorta ile ilgili hazırlanan rapor, son günlerde hem Başbakan Tufan Erhürman hem de diğer hükümet ortakları tarafından ciddi şekilde başını ağrıtıyor.

Şeker Sigorta’da yaşanan ve kurumu baltalayan para olayları ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Hazırlanan rapora göre Şeker Sigorta içerisinde genel idari harcamalar konusunda ciddi paralar bazı özel şirketlere reklam olarak veya sponsorluk şeklinde dağıtıldı.

ŞİRKETİN KAYBI 2 MİLYON TL

Rapora göre tüm bu dönem içerisinde yapılan ve rapora giren harcamaların Şeker Sigorta’ya kaybı en az iki milyon Türk Lirası. 2 milyon Türk Lirası medya şirketlerine ve bazı kulüplere sponsorluk ve reklam anlaşması adı altında dağıtıldı.

Şirketin her yıl “kar hanesine” yazan miktar, geçtiğimiz yıllarda neredeyse denk bütçeye dönüştü.

Şeker Sigorta ile ilgili hazırlanan rapordaki detaylar dudak uçuklatıcı cinsten. Yüzbinlerce lira paranın usulsüzce dağıtıldığı ifade eden rapor, hükümet ortaklarını da birbirinden ayrıştırdı.

Dışişleri Bakan ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay raporun bir an önce savcılığa iletilmesi gereğinin yapılması noktasında net bir duruş gösterirken Maliye Bakanı Serdar Denktaş, raporun savcılığa götürülmemesi noktasında görüş belirtiyor.

REKLAM PARALARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Şeker Sigorta tarafından dönemin yönetim kurulu başkanı Hasan Birinci tarafından bir çok reklam verildi.

Bu reklamlarda aslan payını Hasan Birinci’nin birinci derece yakınlarına ait olan bir şirket alıyor. Miktarın 1 milyon TL civarında olduğu vurgulanıyor.

Bu şirket yanı sıra yüksek meblağda ödemelerin birkaç medya şirketine daha yapıldığı raporda yer alıyor. Bu denli paraların dağıtılması Şeker Sigorta’nın maddi olarak zayıflamasında ana etken oldu.

“HAYALİ” DANIŞMANLIK ŞİRKETİNE 288 BİN TL

Reklam paralarının dışında Şeker Sigorta, 2017-2018 yılları içerisinde expertiz ve danışmanlık şirketlerine de yüklü miktarlarda ödemeler yaptı.

GHD Kıbrıs Hasar Yönetim Danışmanlığı Ltd’e 2017 ve 2018 yılları içerisinde iki kez olmak üzere 228 bin 488 TL ödeme yapıldı. Raporda bu ödemenin herhangi bir hizmet alımı yapılmadan ödendiği ifade ediliyor. Ayrıca raporda şirketin 2016 yılından beridir aktif olarak faaliyet göstermediğinin saptandığı da kaydedildi.

YAKINLARINA VE KENDİNE AİT RESTORANLARA ÖDEMELER VAR

Hazırlanan raporda yine Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin izaz ikram paraları kısmında kendisine ve birinci dereceden yakınlarına ait restorantlara sürekli olarak fatura ödemelerinin yapıldığı da tespit edildi.

BAĞIŞLAR BOL KESEDEN DAĞITILDI

Bir diğer rapora yansıyan harcama ise bağışlar. Şeker Sigorta Gönyeli Spor Kulübü futbolcusuna bağış adı altından 4 bin 800 Euro para ödüyor. Okul harcının hiçbir gerek olmamasına rağmen Gönyeli Spor Kulübü lisanslı sporcusuna ödenmesi de raporda yerini alıyor. Ülkede bağış anlamında çok daha fazla hakkedenin bulunması bu bağışın da kişisel ilişkiler için kullanıldığını gösteriyor.