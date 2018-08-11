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İki kiliseye restore

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İki kiliseye restore
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Paşaköy ve Gaziköy köylerinde bulunan kiliselerin bakım-onarım çalışmalarına Eylül ayı içerisinde başlanması bekleniyor. Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının 2. ve 3.aşamaları için de ihalelere yakında çıkılacak

“Aşşa” (Paşaköy) ve “Afanya” (Gaziköy) köylerinde bulunan kiliselerin bakım-onarım çalışmalarına Eylül ayı içerisinde başlanması bekleniyor. 
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler,  Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Takis Hacidimitriu’nun, Rum Haber Ajansı’na (KİPE), konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler. 
Habere göre Hacıdimitriu, “Aşşa’”da (Paşaköy) bulunan “Panayias” Kilisesi ve “Afanya’”daki (Gaziköy) “Ay.Artemonas” Kilisesi’ndeki bakım-onarım çalışmalarının Eylül ayı içerisinde başlamasının beklendiğini ifade etti. 
Hacıdimitiriu açıklamasında Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının 2. ve 3.aşamaları için ihalelere yakında çıkılacağını da belirtti.  
Paşaköy ve Gaziköy’deki kiliselerin bakım-onarım çalışmalarına ilişkin ihalelerin onaylandığını belirten Hacıdimitriu, bunların, eski ve önemli kiliseler olduğuna da dikkati çekti. 
Hacıdimitriu, çalışmalar için AB’den,  “Panayia” Kilisesi için 200 bin Euro, “Ay.Artemonas” Kilisesi için ise 270-280 bin Euro finanse edileceğini söyledi.
Bu tür çalışmaların tamamlanması için rutin olarak 8-10 aya gereksinim olduğunu söyleyen Hacıdimitriu, Apostolos Andreas Manastırı’nın 2.ve 3. Aşamalarına ilişkin olarak ise, bunların, ortaçağa ait şapel, yan binaların desteklenmesi ve çevresel alanın düzenlenmesiyle ilgili olduğunu belirtti.  
Öte yandan Politis gazetesi, “Aşşa” (Paşaköy) bölgesindeki “Panayias” Kilisesi ve “Afanya’”ya bağlı Ornithi (Ekmekçiler) bölgesindeki “Ay. Artemonas” Kilisesi’ndeki bakım çalışmalarının Eylül ayında başlaması için her şeyin hazır olduğunu yazdı. 
Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak beklenmedik bir şey olmaması durumunda çalışmaların Eylül ayında başlayacağını, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ise, son prosedürel düzenlemelerin çözümlenmesi için Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile sürekli temas halinde olduğunu da belirtti. 

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