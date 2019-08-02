İki ithal ve iki yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi 26 – 31 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden çeri domates, armut (S.M), üzüm çeşitleri, kiraz, kayısı, nektarin, manolya besi yemi, taze fasulye, şeftali, mısır (yemlik), sığır süt yemi, soya küspesi ve mısır silajı olmak üzere 32 numuneden 30 numune temiz çıkarken, 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Köşe Tic. Ltd.’e ait kiraz ve şeftali limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde domates, sultani üzüm, siyah üzüm, taze fasulye, mısır ve molehiya olmak üzere 12 numuneden 10'u temiz çıkarken, 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.
Alsancak köyünde siyah üzüm üretimi yapan Erol Ataser'in ve Yeşilyurt köyünde sultani üzüm üretimi yapan Emine Çaluda'nın ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
2
|
Deftera Gıda Ltd.
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
3
|
Deftera Gıda Ltd.
|
Şeftali
|
Temiz
|
4
|
Deftera Gıda Ltd.
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
6
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
7
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Üzüm(Red Globe)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
Üzüm Kardinal
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
Kiraz
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
Kayısı
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
Nektarin
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
Şeftali
|
Temiz
|
13
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
Şeftali
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
Nektarin
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
Kiraz
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Nektarin
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Şeftali
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Domates Çeri
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Şeftali
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Nektarin
|
Temiz
|
23
|
M.Hacı Ali Ltd
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
24
|
TÜK
|
Sığır süt yemi 19
|
Temiz
|
25
|
Levent Sanayi Ltd
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
26
|
GökalTar.Hay. İşl.
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
27
|
Halil Kasap Paz.
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
28
|
Halil Kasap Paz.
|
Şeftali
|
Temiz
|
29
|
Halil Kasap Paz.
|
Kiraz
|
Temiz
|
30
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Şeftali
|
Limit Üstü
|
31
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Kiraz
|
Limit Üstü
|
32
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
33
|
Ali Gencer
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
34
|
Gülten Toslak
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
35
|
Hüseyin Pahalı
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
36
|
Kıymet Bulancak
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
37
|
Ramazan Değirmenci
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
38
|
Emine Çaluda
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
39
|
Erol Ataser
|
Alsancak
|
Siyah Üzüm
|
Limit Üstü
|
40
|
Aynur Akçay
|
Alsancak
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
41
|
İlkanBuba
|
Hamitköy
|
Molehiya
|
Temiz
|
42
|
Alim Duman
|
Hisarköy
|
Dometes
|
Temiz
|
43
|
Kemal Sapmaz
|
Mağusa
|
Molehiya
|
Temiz
|
44
|
Mustafa Turaç
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz