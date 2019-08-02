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İki ithal ve iki yerli üründe limitüstü kalıntı

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İki ithal ve iki yerli üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi 26 – 31 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.    
                
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden çeri domates, armut (S.M), üzüm çeşitleri, kiraz, kayısı, nektarin, manolya besi yemi, taze fasulye, şeftali, mısır (yemlik), sığır süt yemi, soya küspesi ve mısır silajı olmak üzere 32 numuneden 30 numune temiz çıkarken, 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Köşe Tic. Ltd.’e  ait kiraz ve şeftali limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.    
                    
Yerli ürünlerde domates, sultani üzüm, siyah üzüm, taze fasulye, mısır ve molehiya olmak üzere 12 numuneden 10'u temiz çıkarken, 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

Alsancak köyünde siyah üzüm üretimi yapan Erol Ataser'in ve Yeşilyurt köyünde sultani üzüm üretimi yapan Emine Çaluda'nın ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nuri Ersoy Ltd.

Taze Fasulye

Temiz

2

Deftera Gıda Ltd.

Taze Fasulye

Temiz

3

Deftera Gıda Ltd.

Şeftali

Temiz

4

Deftera Gıda Ltd.

Siyah Üzüm

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

Taze Fasulye

Temiz

6

Nuri Ersoy Ltd.

Siyah Üzüm

Temiz

7

Nuri Ersoy Ltd.

Üzüm(Red Globe)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

Üzüm Kardinal

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

Kiraz

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

Kayısı

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

Nektarin

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

Şeftali

Temiz

13

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

Manolya Besi Yemi

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

Şeftali

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

Nektarin

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

Kiraz

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

Armut(S:M)

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

Nektarin

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

Şeftali

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

Domates Çeri

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd.

Şeftali

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

Nektarin

Temiz

23

M.Hacı Ali Ltd

Mısır(Yemlik)

Temiz

24

TÜK

Sığır süt yemi 19

Temiz

25

Levent Sanayi Ltd

Soya Küsbesi

Temiz

26

GökalTar.Hay. İşl.

Mısır Slajı

Temiz

27

Halil Kasap Paz.

Taze Fasulye

Temiz

28

Halil Kasap Paz.

Şeftali

Temiz

29

Halil Kasap Paz.

Kiraz

Temiz

30

Köşe Tic. Ltd.

Şeftali

Limit Üstü

31

Köşe Tic. Ltd.

Kiraz

Limit Üstü

32

Köşe Tic. Ltd.

Taze Fasulye

Temiz

33

Ali Gencer

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

34

Gülten Toslak

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

35

Hüseyin Pahalı

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

36

Kıymet Bulancak

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

37

Ramazan Değirmenci

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

38

Emine Çaluda

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Limit Üstü

39

Erol Ataser

Alsancak

Siyah Üzüm

Limit Üstü

40

Aynur Akçay

Alsancak

Sultani Üzüm

Temiz

41

İlkanBuba

Hamitköy

Molehiya

Temiz

42

Alim Duman

Hisarköy

Dometes

Temiz

43

Kemal Sapmaz

Mağusa

Molehiya

Temiz

44

Mustafa Turaç

Mağusa

Mısır

Temiz
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