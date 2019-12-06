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İki ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Tarım Dairesi, 29 Kasım - 5 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal 38 numuneden 36’sı temiz çıkarken, limit üstü “bitki koruma ürünü” tespit edilen 2 ürün bulundu. Yerli ürünlerden 22 numuneden 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün imha edildi

İki ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 29 Kasım - 5 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
Daire’den yapılan açıklamaya göre, ithal 38 numuneden 36’sı temiz çıkarken, limit üstü “bitki koruma ürünü” tespit edilen 2 ürün bulundu.
Açıklama şöyle:
“İthal ürünlerden Emine Güvensoylu’ya ait Golden Elma ile Pınarlı Tarım Hayvancılık İşletmesi’ne ait papatya kuzu büyütme yeminde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için Emine Güvensoylu’ya ait Golden Elma imha, Pınarlı Tarım Hayvancılık İşletmesi’ne ait papatya kuzu büyütme yemi ise menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden 22 numuneden 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün imha edilmiştir.
Geçen hafta limit üstü bitki koruma tespit edilen Tatlısu köyü sakinlerinden Arif Kargı’ya ait çarli biberin bu hafta yapılan analiz neticesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediğinden hasadına izin verilmiştir. Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak 3. alımında da limit üstü ilaç kalıntısı bulunmasından dolayı imha edilmiştir.”

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