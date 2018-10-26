İki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı

SVS. Ltd ile Nuri Ersoy Ltd.’e ait ithal armutta ve yerli ürünlerde ise Çayönü’nde Muhsin Arkoy’a ait pancar, Zehra Bağrışan’a ait ıspanak, Geçitköy’de ise Bayran Avcı ve Ahmet Ertan Erdönmez’e ait domates ve Nihat Aydın’a ait dereotunda limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde iki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 19- 25 Ekim tarihlerini kapsayan analizlerde ithal ürünler arasında SVS. Ltd’e ait armut limit üstü çıkması nedeniyle menşeine iade edilirken, Nuri Ersoy Ltd.’e ait armutta da limit üstü kalıntı çıktığı için firmanın isteği üzerine imha edilmesine karar verildi.

Yerli ürünlerde ise Çayönü’nde Muhsin Arkoy’a ait pancar, Zehra Bağrışan’a ait ıspanak, Geçitköy’de ise Bayran Avcı ve Ahmet Ertan Erdönmez’e ait domates ve Nihat Aydın’a ait dereotunda limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait narın hasadına izin verildi.

Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan üçüncü numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.