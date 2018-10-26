banner107
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
24 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
109 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
51 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
648 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
185 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
25 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
641 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
162 0
banner82
banner147

İki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı

banner27

SVS. Ltd ile Nuri Ersoy Ltd.’e ait ithal armutta ve yerli ürünlerde ise Çayönü’nde Muhsin Arkoy’a ait pancar, Zehra Bağrışan’a ait ıspanak, Geçitköy’de ise Bayran Avcı ve Ahmet Ertan Erdönmez’e ait domates ve Nihat Aydın’a ait dereotunda limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

İki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı
banner192

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde iki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 19- 25 Ekim tarihlerini kapsayan analizlerde ithal ürünler arasında SVS. Ltd’e ait armut limit üstü çıkması nedeniyle menşeine iade edilirken, Nuri Ersoy Ltd.’e ait armutta da limit üstü kalıntı çıktığı için firmanın isteği üzerine imha edilmesine karar verildi.
Yerli ürünlerde ise Çayönü’nde Muhsin Arkoy’a ait pancar, Zehra Bağrışan’a ait ıspanak, Geçitköy’de ise Bayran Avcı ve Ahmet Ertan Erdönmez’e ait domates ve Nihat Aydın’a ait dereotunda limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait narın hasadına izin verildi.
Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan üçüncü numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Pınarlı Koop Kredi Şti.

İthal

Büyük Baş H. Yemi

Temiz

2

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Toz Biber (AcI)

Temiz

3

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

İsot

Temiz

4

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Domates

Temiz

5

ORC Foods Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

6

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut

Temiz

7

Nej Gairn Ltd

İthal

Mısır

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

9

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Üzüm

Temiz

11

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Domates

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

13

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

14

Başpınar Ltd.

İthal

Arpa

Temiz

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut

Limit Üstü

16

Baharyolu

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

17

Svs Tic. Ltd.

İthal

Mantar

Temiz

18

Baharyolu

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

19

Baharyolu

İthal

İsot

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

21

ORC Foods Ltd.

İthal

Kırmızı Elma

Temiz

22

ORC Foods Ltd.

İthal

Yeşil Elma

Temiz

23

Selgün Tic.

İthal

Parmak Beyaz Üzüm

Temiz

24

Halil Kasap Paz. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

25

Halil Kasap Paz. Ltd.

İthal

Elma(Amasya)

Temiz

26

Halil Kasap Paz. Ltd.

İthal

Üzüm(Red Globe)

Temiz

27

Holly Grains Ltd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut (Ank)

Limit Üstü

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

33

Ümit Zeki

Güzelyurt

Nar

Temiz

34

Abdullah Göl

Yeniboğaziçi

Patlıcan

Temiz

35

Abdullah Göl

Yeniboğaziçi

Biber

Temiz

36

Muhsin Arkoy

Çayönü

Pancar

Limit Üstü

37

Emine Bolat

Çayönü

Roka

Temiz

38

Zehra Bağrışan

Çayönü

Ispanak

Limit Üstü

39

Hasan Beşerler

Çayönü

Golyandro

Temiz

40

Hasan Beşerler

Çayönü

Turp

Temiz

41

Fırat Bender

Çayönü

Ispanak

Temiz

42

Bayram Avcı

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

43

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

44

Ali Gürler

Geçitköy

Maydanoz

Temiz

45

Nihat Aydın

Geçitköy

Dereotu

Limit Üstü

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.