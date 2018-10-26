İki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde iki ithal beş de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 19- 25 Ekim tarihlerini kapsayan analizlerde ithal ürünler arasında SVS. Ltd’e ait armut limit üstü çıkması nedeniyle menşeine iade edilirken, Nuri Ersoy Ltd.’e ait armutta da limit üstü kalıntı çıktığı için firmanın isteği üzerine imha edilmesine karar verildi.
Yerli ürünlerde ise Çayönü’nde Muhsin Arkoy’a ait pancar, Zehra Bağrışan’a ait ıspanak, Geçitköy’de ise Bayran Avcı ve Ahmet Ertan Erdönmez’e ait domates ve Nihat Aydın’a ait dereotunda limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait narın hasadına izin verildi.
Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan üçüncü numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Pınarlı Koop Kredi Şti.
|
İthal
|
Büyük Baş H. Yemi
|
Temiz
|
2
|
Muhammed M. Ömeroğlu
|
İthal
|
Toz Biber (AcI)
|
Temiz
|
3
|
Muhammed M. Ömeroğlu
|
İthal
|
İsot
|
Temiz
|
4
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
5
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
6
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
7
|
Nej Gairn Ltd
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
8
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
9
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
11
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
13
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
14
|
Başpınar Ltd.
|
İthal
|
Arpa
|
Temiz
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut
|
Limit Üstü
|
16
|
Baharyolu
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
17
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mantar
|
Temiz
|
18
|
Baharyolu
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
19
|
Baharyolu
|
İthal
|
İsot
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
21
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Elma
|
Temiz
|
22
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Elma
|
Temiz
|
23
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Parmak Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
24
|
Halil Kasap Paz. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
25
|
Halil Kasap Paz. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Amasya)
|
Temiz
|
26
|
Halil Kasap Paz. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm(Red Globe)
|
Temiz
|
27
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut (Ank)
|
Limit Üstü
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
33
|
Ümit Zeki
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
34
|
Abdullah Göl
|
Yeniboğaziçi
|
Patlıcan
|
Temiz
|
35
|
Abdullah Göl
|
Yeniboğaziçi
|
Biber
|
Temiz
|
36
|
Muhsin Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Limit Üstü
|
37
|
Emine Bolat
|
Çayönü
|
Roka
|
Temiz
|
38
|
Zehra Bağrışan
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
39
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Golyandro
|
Temiz
|
40
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Turp
|
Temiz
|
41
|
Fırat Bender
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
42
|
Bayram Avcı
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
43
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
44
|
Ali Gürler
|
Geçitköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
45
|
Nihat Aydın
|
Geçitköy
|
Dereotu
|
Limit Üstü