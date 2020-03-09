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İki İsveçli turist karantinada

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İki İsveçli turist karantinada


Sağlık Bakanlığı, iki İsveç uyruklu turistin korona virus şüphesiyle karantinaya alındığını, birinin testinin temiz çıktığını, diğer testin ise sonucunun beklendiğini açıkladı. 
TAK muhabirine konu ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, iki İsveç uyruklu turistin korona şüphesi ile karantinaya alındığını söyledi.
Çaygür, Gazimağusa’da 83 yaşındaki kadın turistin test sonuçlarının temiz çıktığını ve akciğer enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiğini kaydetti.
Çaygür, Girne’de 94 yaşındaki kadın turistin ise karantinaya alındığını ve test çalışmasının sürdüğünü söyledi.

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