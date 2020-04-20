İki Gözüm Ahmet filmi mahkemesi sona erdi

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmine, sanatçının varisleri “ihtiyati tedbir” kararı aldırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı ve Yüksek Mahkeme X Yapım’ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı.

2000 senesinde Paris’te hayata veda eden sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan tartışmalı filmin vizyona girmesinin önündeki hukuki engel kalktı. Yönetmen Şavata, "Filmde Kaya'nın sürgününe yol açan Kervan adlı Kürtçe türküyü de kullandık" dedi

İki Gözüm Ahmet filmi iki buçuk ay önce 7 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenirken, Ahmet Kaya'nın varislerinin talebi üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “İhtiyati Tedbir” kararı alınmıştı. Filmin yapımcılarının karara itirazları sonucu 7 Şubat günü görülen davada hakim kararında bir değişiklik yapmayarak “ihtiyati tedbir” kararının devamına hükmetmiş, film de son anda vizyona girememiş ve filmin mahkeme süreci, bir üst mahkemeye taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı ve Yüksek Mahkeme X Yapım'ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı.