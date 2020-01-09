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İki evin duvarı çöktü

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Lefkoşa’da ve Güzelyurt’ta iki kerpiç evin duvarı, yağmurlara dayanamayarak çöktü. İki evin de kullanılmaması, olası bir faciayı önledi

İki evin duvarı çöktü

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde kerpiç ev, aşırı yağışların ardından duvar kısmı yıkıldı. Evin boş olduğu ve kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Yenicami İlkokulu arkasında yer alan Karabudak Sokak No 19 adresinde meydana gelen çökme sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Güzelyurt'ta da dün öğleden sonra, Çakırlar Sokak üzerinde bulunan kullanılmaz durumdaki kerpiç evin çatısı çökmesi ve duvarların yıkılması sonucu yol kenarında park halinde bulunan iki araç hasar gördü.

Her iki olayda da ölen veya yaralanan olmadı.


Lefkoşa’da duvarı çöken ev

Güzelyurt'ta kerpiç evin duvarı, araçların üzerine yıkıldı

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