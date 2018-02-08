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İki evden dört kamyon çöp çıktı

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Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan iki evden toplam dört kamyon çöp temizlendi

İki evden dört kamyon çöp çıktı
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Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi ve Zabıta Şubesi Ekipleri Surlariçi bölgesinde bulunan biri Vakıflar İdaresi'ne ait ve kullanılmayan iki evden toplam dört kamyon evsel atık ve çöp temizledi.


İplik Pazarı Sokak (Vakıflar İdaresine ait) ile Mahmut Paşa Sokak’ta bulunan (Mülhak Vakıf-Özel Vakıf) 2 ev içerisinde çevre sakinleri tarafından biriktirilen ve çevre sağlığını tehdit eden evsel atık ve çöpler, LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından temizlendi. 
Çöplerden tamamen arındırılan evler LTB ekipleri tarafından içerisine çöp atılmaması için gerekli önlemeler alınarak mühürlendi.

LTB ekiplerinden yapılan açıklamada, boş evlerin sahiplerine ciddi görev düştüğü belirtilirken, bölgede yaşayan yurttaşların herhangi benzer durumdaki ev tespitlerinde 24 saat hizmette olan 185 Şikayet Hattı’nı arayarak bilgi verebilecekleri kaydedildi

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