İki bölgede yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek'ten yapılan duyuruya göre yarın Lefke ve Çatalköy'de elektrik kesintisi yapılacak.

Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Çatalköy’de de bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 08:30 ile 13:30 saatleri arasında yapılacak kesintiden, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi etkilenecek.