banner411
banner69
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
157 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
247 0
 
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
141 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
52 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
34 0
35 0
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
51 0
banner460

İki bölgede yarın elektrik kesintisi yapılacak

banner27

İki bölgede yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek'ten yapılan duyuruya göre yarın Lefke ve Çatalköy'de elektrik kesintisi yapılacak. 

Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 1 buçuk saatlik  elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak. 

Öte yandan Çatalköy’de de bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 08:30 ile 13:30 saatleri arasında yapılacak kesintiden, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi etkilenecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.