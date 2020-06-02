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İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle elektriğin 3 saat süreyle kesik olacağı belirtildi.

Öte yandan Cengiz Topel Hastanesi,  Yeşilyurt'un bir kısmı ve bölgedeki su motorlarına yarın 10.00 ile 12.00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi, sözkonusu bölgelerde yapılacak çalışma nedeniyle olacak.

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