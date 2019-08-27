İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada yarın Girne ve Akdeniz köyünde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

Girne’de yarın 09.00 ile 13:00 saatleri arasında Erdener Süpermarket karşısı; Çarşı Selvi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı olacak.

Öte yandan Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Akdeniz İlkokulu civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında olacak.