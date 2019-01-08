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İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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İki bölgede elektrik kesintisi yapılacak
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Alsancak ve İskele bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Alsancak Gepaz Ltd’in güneyinin (dağ kısmı) elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

Öte yandan İskele’deki bazı bölgelerde, yarın, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.30 ile yaklaşık 09.00 ve öğleden sonra 14.00 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; Long Beach, Doktorlar Sitesi ve Mücahitler Plajı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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