İki acı kayıp

Kıbrıs Türk müzik tarihine eserleri ile ciddi katkı sağlayan orkestra şefi ve besteci Türkay Altay ile ülkenin tanmış avukatlarından Aygün Doratlı hayatını kaybetti

Şarkılar, besteler öksüz kaldı

Şarkılar, türküler bir kez daha öksüz kaldı. Kıbrıs Türk müzik tarihimizin son 30 yılına özgün eserleri ile ciddi katkı sağlayan orkestra şefi ve besteci Türkay Altay, yaşama veda etti

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gören Türkay Altay’ın ölümü, ailesi, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Altay’ın cenazesi bugün öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Uzun yıllar Mağusa Belediyesi Yurttan Sesler Topluluğu’nun şefliğini de yapan Sanatçı Türkay Altay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını yapmıştı. Altay'ın sözü ve bestesini yaptığı “Yaban Çiçeği” ve “Bir Bir Birilerine” gibi eserlerin yanında sadece bestesini yaptığı “Susmasın Şarkılar” ve “Takvimler İçinde” gibi daha pek çok eseri bulunuyordu.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, sanatçı Türkay Altay’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özyiğit mesajında, “Ülkemizde ve Türkiye’de Kıbrıs Türk Halk Müziğine yıllarca emek vererek, kültür ve sanat alanında birçok önemli eser bırakan, Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanlığı görevi de yapmış Devlet Sanatçısı Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Murhum sanatçımıza Tanrı’dan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat camiasına ve toplumumuza başsağlığı dilerim.” İfadelerini kullandı.

ULUÇAY: ALTAY BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIMIZDI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Kıbrıs Türk Müziğine çok önemli eserler kazandıran Türkay Altay’ın vefatını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Uluçay, Altay’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, Altay’a Allahtan rahmet, yaslı ailesi,tüm sevenleri ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Altay, Müzik alanında yapmış olduğu çalışmalarla hem ülke kültür-sanatına büyük katkılar yapmış, hem de bir çok gencin bu alanda yetişmesine vesile olmuştur.

Merhum Altay’ın Kıbrıs kültürünü anlatan eserlerinin Kıbrıs’ın dışında da tanınması ve bilinmesi her zaman büyük bir gurur kaynağımız olmuştur.

Onu kaybetmenin derin acısını yaşarken, yapmış olduğu eserlerin ve sanata bakış açısının yeni nesiller tarafından da her zaman yaşatılacağına olan inancım tamdır.”

FEVZİOĞLU: “SÖZLER, ŞİİRLER VE ŞARKILAR SUSTU”

Türkay Altay’ın ölümünün ardından sanatçı Bülent Fevzioğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fevzioğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Yıllar yılıdır kelimelerle var olan ve yaşayan ben, söze nereden ve nasıl başlayacağımı bilemiyorum şimdi…

Sözlerin, şiirlerin ve şarkıların en lâl en sus olduğu yerdeyim şimdi…

İçlerinde, ‘‘Aramızda İki Engel’’ türküsü de olmak üzere nice şarkı ve türküye birlikte emek verdiğimiz sevgili Türkây Altay…

Şarkıların, türkülerin, bestelerin ustası Türkây Altay …

Nezaketin, zerafetin, saygının ve tebessümün beyefendisi Türkây Altay …

Kıbrıs Türk müzik tarihimizin son 30 yılına özgün eserleri ile ciddi katkı sağlayan orkestra şefi ve besteci Türkây Altay …

Ne yazık ki bugün…

Uzun zamandır tedavi gördüğü solunum yetmezliğine yenik düşerek, bedensel olarak aramızdan ayrılmış, Hak’ka yürümüştür…

Sevgili dost Türkây Altay, Cumartesi öğleyin Lefkoşa Kabristanında, İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, toprağa emanet edilecektir…

Değerli müzik insanımıza; dost, kardeş, arkadaş ve müzik ustamıza Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine büyük bir keder ve acıyla, sabır ve başsağlığı dilerim…”

Hukuk camiası yasta

Ülkenin tanmış avukatlarından Aygün Doratlı hayatını kaybetti

Ülkenin tanmış avukatlarından Aygün Doratlı dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Doratlı, İstanbul’da tedavi görmekte olduğu hastanede dün saat 05:30 raddelerinde yaşamını yitirdi. Doratlı’ın naşının İstanbul’dan getirilerek, 25 Şubat Pazar günü düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.