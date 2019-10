İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü yürürlüğe girdi

İçişleri Bakanlığı, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün, Bakanlar Kurulu tarafından 25 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlandığı şekli ile dün yürürlüğe girdiğini açıkladı ve ulaşılabilecek linkleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizde yıllardır tartışılan, pek çok siyasal ve sosyal sorunun merkezine oturan, kayıt dışılığın önlenmesi çalışmalarının önemli bir adımını oluşturan İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, Dünya, Avrupa ve Türkiye’deki muadil yasalar harmanlanarak, gerek evrensel haklara ve gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, nüfus, ekonomik ihtiyaçlar, çalışma hayatının devamlılığı, güvenlik boyutu, sosyal gereksinimler ve uluslararası ilişkileri bağlamında ele alınarak değerlendirilmiş ve tamamlanmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün temel amacı olan ülkede kayıtlılığın sağlanması, yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışlarını düzenleyen vize türleri, süreleri, koşulları, iptal şartları ile yabancıların ülkede doksan günden uzun süreli kalışlarında alınması gereken ikamet izinleri, bu izinlerin türleri, süreleri, koşulları, iptal şartlarını içeren kriterler için daha önce 12 Eylül 2019 tarihinde bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan tüzük ve yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ülkedeki nüfusun bir bütün halinde kayıt altına alınması hedefine halel gelmeksizin ve tüzüğün genel ruhuna aykırı olmayacak şekilde 34/2000 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma çerçevesinde TC vatandaşlarına ve bazı diğer ülke vatandaşlarına genelge ile ek kolaylıklar getirilerek tüzükle birlikte hayata geçirilmiştir.”

Açıklamada, dün yürürlüğe giren Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret yasasının 20.maddesi altında düzenlenen “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” hakkında detaylı bilgiye bakanlık resmi internet adresi https://icisleri.gov.ct.tr/ ile ulaşılabilineceği; ikamet İzinleri için http://www.muhaceret.gov.ct.tr/ikamet/ikamet-bilgileri; vizeler için ise http://www.muhaceret.gov.ct.tr/ikamet/vize-bilgileri linkinden bilgi alınabileceği belirtildi.

The Summary of “Regulantion On Residence Permit and Visas” için http://icisleri.gov.ct.tr/Portals/32/VISA-EL%20BROSURU%20%28ENG%29.pdf linkine bakılması istendi.