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İhtiyat sandığından herkese 2000 TL

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ihtiyat Sandığı yatırımlarından 2 Bin TL ödeme yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

İhtiyat sandığından herkese 2000 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Sim FM TV’ye bağlanarak işçilerin ihtiyat Sandığı yatırımlarından 2 Bin TL ödeme yapmayı düşündüklerini, bu konuda 1 haftadır çalışma yaptıklarını ve bir hafta içerisinde sistemin devreye gireceğini açıkladı. Sucuoğlu KKTC vatandaşı olup ihtiyat Sandığı yatırımı olan herkesin daha önce avans çektiğine bakmaksızın bu ödemeye hakkı olacağını ve bu paranın kendileri tarafından karşılanacağını açıkladı. Bu ödemelerin 5 ay boyunca yapılması planlanıyor. Bu arada basın çalışanları için de  Bin 500 TL teşvik ödemesi yapılması düşünüldüğünü açıkladı.

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