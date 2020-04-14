İhtiyat Sandığı whatsapp danışma hattı hizmette

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen uygulamaların online olarak yapılmaya başlandığı bildirildi.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, uygulama sırasında vatandaşların karşılaşabileceği sorunların çözümlenebilmesi ve iştirakçilere daha sağlıklı hizmet verilebilmesi amacıyla diğer danışma ve bilgi edinme yollarına ilaveten “İhtiyat Sandığı WhatsApp Mesajla Danışma Hattı” devreye konuldu.

Bugünden itibaren saat 09.00 – 19.00 arasında faaliyet gösterecek WhatsApp Mesajla Danışma Hattı ile ilgili bilgiler ve konularına göre hizmet verecek olan telefon hatları şöyle:

Teşvik Ödemeleri hakkında danışma: 05469911115

Normal Ödemeler hakkında danışma: 05469911116

Avans Ödemeleri hakkında danışma: 05469911117

Ödemeler dışındaki konularla ilgili danışma: 05469911118