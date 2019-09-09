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İhtiyat Sandığı web sitesi güncellendi

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ihtiyat Sandığı ile ilgili bilgi almak ve işlem yapmak isteyen vatandaşlar, güncellenen web sitesi ile  Daire’nin hizmetleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek. Kullanıcılar iş gören ve iş veren portalını kullanarak online işlem de yapabilecek

İhtiyat Sandığı web sitesi güncellendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla  ihtiyat.gov.ct.tr adresli web sitesini güncelledi.

Bakanlık açıklamasına göre, İhtiyat Sandığı ile ilgili bilgi almak ve işlem yapmak isteyen vatandaşlar, güncellenen web sitesi ile  Daire’nin hizmetleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Kullanıcılar iş gören ve iş veren portalını kullanarak online işlem de yapabilecek.

HİZMETTEN YARARLANABİLMEK İÇİN…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin uygulamaya koyduğu bu hizmetten yararlanabilmek için İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanların daireye başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, sahsen yapılması gereken başvuru sırasında başvuru sahiplerinin kendi   adlarına kayıtlı cep telefonu numarası, KKTC vatandaşı iseler KKTC kimlik kartının orijinali ve bir sureti, TC vatandaşı iseler TC nüfus cüzdanı ve TC pasaportunun orijinali ve bir sureti, başka bir ülke vatandaşı iseler de pasaportun orijinali ve bir sureti ve  e-mail adreslerini sunması  ve sisteme dahil olması gerektiğini belirtti.

31 Ağustos itibariyle 7200 iştirakçinin sisteme dahil edildiği belirtilen açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, https://www.facebook.com/ihtiyatsandigi adresinden sosyal medya üzerinden de  takip edilebildiği kaydedildi.

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