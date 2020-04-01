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İhtiyat Sandığı Dairesi online hizmet vermeye başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu tarafından yapılan yazılı  açıklamaya göre, iştirakçiler İhtiyat Sandığı resmi web sayfası olan ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  “Online İşlemler" menüsünü  tıklayarak avans ve diğer ödemeler için başvuruda bulunabilecekler

İhtiyat Sandığı Dairesi online hizmet vermeye başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, bugünden itibaren iştirakçilerine online hizmet vermeye başladığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu tarafından yapılan yazılı  açıklamaya göre, iştirakçiler İhtiyat Sandığı resmi web sayfası olan ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  “Online İşlemler" menüsünü  tıklayarak avans ve diğer ödemeler için başvuruda bulunabilecekler.
Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Bakanlığımıza bağlı  İhtiyat Sandığı Dairesi,  1 Nisan 2020 tarihinden itibaren  online yöntemle  iştirakçilerine hizmet vermeye başlamıştır.
Bu çerçevede iştirakçilerimiz, İhtiyat Sandığı resmi web sayfası olan ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  ONLINE İŞLEMLER  menüsünü  tıklayarak avans ve diğer ödemeler için başvuruda bulunabileceklerdir.
Yapılan başvurular  değerlendirildikten sonra iştirakçilerimize  İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, telefon  ve-veya e-posta yoluyla  adreslerinden  ulaşılarak işlemleri  hakkında bilgi verilecek ve talepleri  Elektronik Ödeme  Sistemleri  yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Başvuru aşamasında  iştirakçilerimizin yaşayacakları her türlü sıkıntı için ilgili sayfadaki   SORUN BİLDİRİMİ ikonunu tıklayarak ilk aşamada e-posta yoluyla  İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ulaşmaları mümkün olacaktır. İhtiyat Sandığı Dairesi personeli, iştirakçilerimiz tarafından aktarılan sorunlara en kısa süre içerisinde  yanıt verecektir.’’

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