İhtiyaçlı ailelere bağış kampanyası izinsiz”

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, işadamı Ömer Arhun ve Mustafa Bulutoğluları’nın ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapmak için başlattıkları kampanyanın izinsiz olduğunu söyledi.

Söz konusu iki iş adamı, bağış yapacak olanların Türkiye İş Bankası’nda 6818156715 nolu hesaba poşet başına 45 TL yatırmaları yönünde çağrıda bulunuyorlardı.

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Arhun ile Bulutoğluları’nın bağış kampanyası için Kaymakamlıktan izin almadıklarını belirtirken izin almadan kampanya başlatmanın ve para toplamanın suç olduğunu söyledi.

Bağış kampanyası başlatılması, banka hesabı açılması ve para toplanması için Kaymakamlıktan izin, Maliye Bakanlığı’ndan ise onaylı makbuz alınması gerekiyor.