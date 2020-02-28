Kasım ayında hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun doğum gününde, acılı aile ve yakınları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

2019 yılının Kasım ayında hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun doğum gününde, acılı aile ve yakınları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Aile, Atlas'ın ölümüne dair raporu talep etti.

Atlas’ın ailesi ve yakınları, Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakarak, Atlas’ın ölümünde ihmal bulunduğu ve olaya sebep olduğunu savundukları üç doktorun açığa alınması gerektiği gerekçesiyle Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye tepki gösterdi ve hastane raporunun Pilli tarafından kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Aile, Sağlık Bakanının dışarı çıkarak açıklama yapmasını talep etti, Sağlık Bakanlığı sekreterinin dün kendilerini arayarak eylemin iptal edilmesini istediklerini iddia etti.

Eylemde, “İhmali Olan Doktorlar Görevden Alınsın”, “Doktor Hanım Hayatımı Çaldın. Neden? Bana Bir Hayat Borcunuz Var”, “Atlas’ın Size Mesajı Var: Neden Beni Ailemden Aldınız”, “Atlas İçin Tek Yürek Olmaya Geldik”, “Kalbimizdesin” pankart ve dövizleri taşındı.

Pankartlarda "ihmali olan doktorun görevden alınması" talebi dikkat çekti.

Atlas’ın ailesi eylemde, üç doktorun itham altında olduğunu ve görevden alınması ve başka Atlas’ların ölmemesi için bunun bir gereklilik olduğunu savundu.

“Bize hesap verin, biraz merhametinizi varsa görevinizi yerine getirin” diye haykıran Sağlık Bakanı Pilli’ye tepki gösteren aile, eylem yapacaklarının açıkladıkları gün Atlas’la ilgili rapor çıkarılmasına ve bu raporun doğruluğa nasıl inanacaklarını söyledi

Ali Pilli’ye “Bu doktorların arkasında bir güç mü var? Bu doktorlar torpilli mi de korkuyorsunuz?” diye sordu.

Atlas Rüstemoğlu’nun babası “Hanginiz gelip halimizi sordunuz. Doktorlar çocuğumuzu karın ağrısıdır deyip taburcu ettiler. Çocuğum bir gün önce sapasağlamdı. İhmal yüzünden öldü” diye isyan etti.

'Sessizlik' içinde başlayan eylemde gerginlik de yaşandı. Atlas'ın yakınları bakanın dışarı çıkmasını talep etti, alkışlar ve sloganlarla dışarı çıkması için çağırdı. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının camdan fotoğraf çekmesi ise eylemcilerin tepkisine yol açtı.

Sağlık Bakanlığı önünde gösterilen tepkinin ardından Bakan Pilli, Atlas’ın ailesi ile makamında görüştü ve sonrasında Sağlık Bakanlığı önündeki kalabalığa seslendi.

Pilli, “Biz bir aileyiz, belki de ben bakan olmasam bu çocuğa ben bakacaktım, belki de burada bulunan tüm Rüstemoğlu’ların doktoru bendim. Bu konuda kaza maza, rapor veya delil kaybettirmek, saklamak, bekletmek gibi bir düşünce kesinlikle olmayacaktır” dedi.

İlk raporun 19 Şubat'ta, ikincisinin de önceki gün (26 Şubat’ta) ellerine ulaştığını dile getiren Pilli, iki raporun da polise verildiğini aktardı. Raporların, kurulacak bir komisyon tarafından da inceleneceğini anlatan Pilli, sonuç olarak kararı adli makamların vereceğini söyledi.

Pilli konuşmasında, bakan olarak elinden ne geliyorsa en şeffaf şekilde yapacağını, ihmal olup olmadığının adli süreç sonucunda belli olacağını ve eğer varsa sorumluların cezasını çekeceğini açıkladı.