İhmal iddiasıyla doktora darp

Yeşilköy’de dün sabah evinde aniden rahatsızlanan 66 yaşındaki İlyas Denizhan götürüldüğü Yeni Erenköy Sağlık Ocağı’nda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Denizhan’ın ailesi, ihmali...

Yeşilköy’de dün sabah evinde aniden rahatsızlanan 66 yaşındaki İlyas Denizhan götürüldüğü Yeni Erenköy Sağlık Ocağı’nda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Denizhan’ın ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle sağlık ocağında görevli Dr. Ayla Akçin’i darp etti

Gamze PİR BAYKUR

Yeşilköy’de dün sabah evinde aniden rahatsızlaşan 66 yaşındaki İlyas Denizhan komşusu tarafından Yeni Erenköy Sağlık Ocağı’na götürüldü. Aşırı terleme ve kusma şikayeti ile sağlık ocağına giden Denizhan yaşamını yitirdi. Yeni Erenköy Sağlık Ocağı’nda ihmal yüzünden dün sabah hayatını kaybettiği iddia edilen 66 yaşındaki İlyas Denizhan’ın ailesi, sağlık ocağında görevli Dr. Ayla Akçin’i darp etti. Dr. Akçin, aile hakkında şikayetçi olurken, acılı aile ise İlyas Denizhan’ın ihmal yüzünden öldüğünü ileri sürerek haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti.

ALATAŞ: “KÜÇÜK VAKALAR İÇİN AMBULANS ÇIKARAMAZLARMIŞ...”

İlyas Denizhan’ı Yeni Erenköy Sağlık Ocağı’na götüren komşusu Zeki Alataş, sabah saat 06:00 gibi İlyas Denizhan’ın eşi Songül Denizhan’ın kapıyı çalarak, İlyas Denizhan’ın fenalaştığını söyleyip sağlık ocağına götürmesini rica ettiğini anlattı. Alataş, eve girdiğinde İlyas Denizhan’ın yerde oturup kustuğunu ve aşırı terlediğini söyleyerek, hemen alıp Yeni Erenköy Sağlık Ocağı’na götürdüğünü belirtti. Hemşirenin İlyas Denizhan’a “Neyin var? Ne yedin? Nerden zehirlendin?” diye sorular sormaya başladığını ifade eden Alataş, hemşireye “Bu adamı neden burada tutuyorsunuz? Mağusa Hastanesi’ne yollayın” dediğini ve hemşireden ise “Böyle küçük vakalar için ambulans çıkarmayız. Arabanız varsa Mağusa’ya götürün” şeklinde cevap aldığını anlattı.

“YERE DÜŞÜP KAS KATI KESİLDİ...”

Zeki Alataş, daha sonra İlyas Denizhan’ın sinirlenerek “Benim ölmemi mi bekliyorsunuz?” dediğini ve sonra yere düşerek kas katı kesildiğini, dilinin dışarı çıktığını ve morardığını söyledi. Tüm bu olayların yaklaşık 45 dakika içinde geliştiğini belirten Alataş, saat 06:45 raddelerinde 112’yi aradığını, hemşirelerin ise hemen doktoru aradığını söyledi. Sağlık ocağına gelen doktorun İlyas Denizhan’ı hayata döndürmek için yarım saat uğraştığını ifade eden Alataş, ancak daha sonra doktorun aileye İlyas Denizhan’ı kurtaramadıklarını açıkladığını söyledi. Alataş “Kalp krizi yüzde yüz kendini belli ediyor ve hemşireler bunu anlamıyor. Ortada ihmal var. İlyas amca orada çok bekletildi. O adamı o kadar bekletmenin anlamı yoktu. O kadar bekletileceğine ambulansla Mağusa’ya gönderilebilirdi” şeklinde konuştu.

DENİZHAN: “BUNU ONLARIN YANINA BIRAKMAYACAĞIZ...”

İlyas Denizhan’ın oğlu Ercan Denizhan, haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek, “Sağlık ocağına iş olsun diye iş bilmeyenleri koyamazlar. Babam ‘Ölüyorum, beni ambulansla Mağusa Hastanesi’ne kaldırın’ diyor. Adamlar orada gülüyor. Orası hastanedir. İnsan sağlığı ile uğraşıyorlar. Bunu onların yanına bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK...

İlyas Denizhan’ın ölüm nedeni bugün yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak. Denizhan’ın cenazesinin ise bugün defnedilmesi bekleniyor.

İlyas Denizhan

Ercan Denizhan

Denizhan ailesi

Dr. Ayla Akçin

“Şikayetinizi hükümete yapın”

Dr. Ayla Akçin’i darp edilmesi, Tıp-İş’in sert tepkisine neden oldu.

Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar, vatandaşlara “şiddet yerine memnuniyetsizliğinizi hükümetlere iletin” çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yenierenköy’de görev yapan bir hekimin dün hasta yakınları tarafından darp edildiğini bildirerek bunu kınadı.

Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasının nerdeyse toplum tarafından kanıksanan bir noktaya geldiğine işaret etti.

Usar, “Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde görevli hekimin dün sabah erken saatlerde hayati tehlikesi olan bir hasta için arandığını, hekimin on-call ve nöbetçi olmadığı halde mesleki etik kurallar gereği en yakın hekim olduğu için birkaç dakika içinde hastanın yanına ulaştığını hastayı yaşamda tutmak için hemşirelerle birlikte uygun şekilde kardiyopulmoner resüsitasyon uyguladığını ancak tüm gayretlere rağmen hastanın kaybedildiğini” belirtti.

Usar, bir süre sonra hasta yakınlarının poliklinik görevini sürdüren hekimi tehdit edip boğazını sıktığını kaydetti.

Usar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde devlet eliyle yürütülen, hekimliği itibarsızlaştırma, hekim emeğini değersizleştirme, sağlık sistemindeki sorunların günahını hekimlerin ve çalışanların boynuna asma ve hekimleri hedef gösterme politikaları sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en önemli nedenidir. Az ve ucuz iş gücü ile çok hizmet hedeflemenin sonucu şiddet olarak karşımıza çıkan hasta memnuniyetsizliğidir.”

“ŞİDDET YERİNE MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZİ HÜKÜMETLERE İLETİN”

Tıp-İş Başkanı Usar, Sağlık Bakanı’nı ve hükümeti sağlık alanındaki sorunlarla yakından ilgilenmeye çağırırken, yurttaşlara da hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak yerine memnuniyetsizliklerini hükümetlere iletmeleri çağrısı yaptı ve “Biz hekimler mesleğimizi korkuyla değil, sevgi ve güvenle yapmak istiyoruz” ifadesine yer verdi.

Sağduyu çağrısı

Sağlık Bakanlığı dün sabah 06.30’da Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne müracaat eden 70 yaşındaki bir kişinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybedilmesinden sonra, sorumlu hekimin darp edilmesini kınadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, gerekçe ne olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, söz konusu vakada, tıbbi açıdan bir ihmalin olup olmadığını anlamak için de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulunurken, yurttaşlara da sağlık çalışanlarına yönelik daha sağduyulu olmaları çağrısı yaptı.