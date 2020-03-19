"İhaleye çıkacak zaman yok"

Maliye Bakanı Amcaoğlu, ithal edilecek 50 solunum cihazının ödemesinin direkt olarak ithali gerçekleştirecek firmaya yapılacağını ve adı geçen firmanın herhangi bir kazancı ya da komisyonu olmadığını vurguladı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ithal edilecek 50 solunum cihazının ödemesinin direkt olarak ithali gerçekleştirecek firmaya yapılacağını açıkladı. Amcaoğlu, basında adı geçen firmanın solunum cihazlarının tedarikiyle ilgili herhangi bir kazancı ya da komisyonu katiyen olmadığını da vurguladı.

Solunum cihazı alımıyla ilgili açıklama yapan basında yer alan bazı haberlere tepki gösteren Amcaoğlu, "Tamamen toplum sağlığı ön planda tutularak, dünyadaki tedarik şartları ve durumu bizleri agresif ve ani karar vermeye mecbur bırakmıştır. İthal edilecek olan 50 adet solunum cihazı için ödeme, Maliye Bakanlığı tarafından direkt olarak ithali gerçekleştirecek firmaya yapılacaktır" dedi.

Bakan Amcaoğlu, toplum sağlığının asla riske edilemeyeceğini ve siyaset de yapılamayacağını vurguladı.

“Allah toplumumuzu bu cihazları kullanacak hale düşürmesin, sevdiklerimiz arasında tercih yapma aşamasına getirmesin” temennisinde bulunan Amcaoğlu, “Bazıları çamur atmayı sürdürse de toplum sağlığı için tedbirler almaya devam edeceğiz. Hükümetimiz de şahsım da, bunu yaptığımız için, malum çevreler tarafından çamur içinde bırakılmaya, her türlü karalamaya hazırdır” dedi.

Amcaoğlu’nun açıklaması özetle şöyle:

“Salgının ülkemizdeki seyri ile ilgili olarak, Tabipler Birliği’nin geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu istatistiki veriler, hükümetimizce gözden kaçırılmaması gereken bir tespittir. Ülkemizde sadece 65 adet solunum cihazı bulunduğu acı bir gerçeğimizdir. Bu istatistiki seyir rakamları dikkate alındığı takdirde, tedavi sürecinin en temel tıbbi cihazı olan solunum cihazı ihtiyacımız zaruridir ve zaruri olduğu kadar da en kısa süre içerisinde tedarik edilmesi gerekliliği kaçınılmazdır.

İhaleye çıkılacak zamanın olmayışı bir yana, imalatçı bir çok ülke tarafından ihracı yasak olan ürünü bulabilmek o kadar kolay değildir.

Sağlık Bakanlığı’mız, uzman hekimlerimiz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Başbakanlık Danışma Kurulu bu acil ortamda en uygun solunum cihazlarını belirlemiştir. Cihazların en kısa süre içerisinde tedarik edilmesi için Sağlık Bakanlığı’nca Maliye Bakanlığı’na bir rapor iletilmiş ve bu rapor doğrultusunda gereği yerine getirilmiştir.

Ayrıca Kamu İhale Yasası’nın 20 / 24 (1) (B) maddesinin verdiği yetkiye istinaden de direkt alım yapılabilir.

Basında adı geçen söz konusu firmanın, solunum cihazlarının tedariki ile ilgili herhangi bir kazancı ya da komisyonu katiyen yoktur.

Tamamen toplum sağlığı ön planda tutularak, dünyadaki tedarik şartları ve durumu bizleri agresif ve ani karar vermeye mecbur bırakmıştır.

İthal edilecek olan 50 adet solunum cihazı için ödeme, Maliye Bakanlığı tarafından direkt olarak ithali gerçekleştirecek firmaya yapılacaktır.

Toplum sağlığı asla riske edilemez. Riske edilemediği gibi üzerinden siyaset de yapılamaz.

Toplum sağlığının söz konusu olduğu böylesi ciddi bir dönemde, hükümetimizin hiçbir yetkilisi, hiçbir üyesi, iddia edildiği gibi asla çıkar peşinde olmadı olmayacaktır da…

Toplumsal seferberliğe ihtiyacımızın en üst seviyelerinde olduğu bu dönemde, menfaatimiz ancak ve ancak toplumsal olmalıdır.

Tekrar etmekte fayda görüyorum: Solunum cihazları Tabipler Birliği’nin açıkladığı istatistikler ışığında, uzmanlar tarafından seçilmiş, alımı onaylanmıştır. Aracı firma komisyon ve kar almayacaktır. Solunum cihazlarını bulup ithal etmek hem çok zordur hem de zamanımız bunun için yeterli değildir.

Önceliğimiz, toplum sağlığıdır.

Yardımlaşmaya, inançlı olmaya ve morale ihtiyacımız duyulan bir dönemde, çamur atma siyasetine, moral bozmaya yönelik haber yapılması doğru değildir.

Söz konusu olan hepimizin ve sevdiklerimizin yaşamlarıdır. Allah toplumumuzu bu cihazları kullanacak hale düşürmesin, sevdiklerimiz arasında tercih yapma aşamasına getirmesin.

Hükümetimiz de şahsım da, bunu yaptığımız için, malum çevreler tarafından çamur içinde bırakılmaya, her türlü karalamaya hazırdır."