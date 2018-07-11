İhalesiz rant

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi için Alayköy yakınlarında arazi tahsis edilmesiyle yapılan büyük kıyağın, ihalesiz gerçekleştirildiği öğrenildi. Halbuki İhale Yasası’na göre, hazine mallarının kiralanması konusunda ihaleye çıkılması gerekiyordu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için Alayköy yakınlarında arazi tahsis edilmesiyle yapılan büyük kıyağın, geçmiş UBP-DP hükümeti döneminde ihalesiz şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren İhale Yasası, hazine mallarının kiralanması konusunda ihaleye çıkılmasını öngörüyordu.

Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi gereken bu ihalenin yapılmaması, Denktaş’ın yasa tanımazlığını da ortaya koymuş oldu.

Serdar Denktaş’ın, kendi bakanlığına bağlı olan Devlet Emlak’tan araziyi alıp oğluna vermesiyle birlikte sağlanan büyük ranta, dönemin büyük iktidarı UBP de göz yumdu.

Öte yandan yine aynı dönemde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kız kardeşi Ender Denktaş’ın damadına benzin istasyonu açabilmesi için Aydemet Lefkoşa’da milyonluk değerinde eşdeğer arazi tahsis ettiği de belirlendi.

Bu arada Rauf Denktaş Üniversitesi’nin sözleşme süresinin de Bakanlar Kurulu’nda 10 yıldan 35 yıla uzatılmasının, Lefkoşa Surlariçi’ndeki rektörlük

binasını kapsadığı ve yatırım şartı koşulduğu öğrenildi.

Denktaş’ın bu peşkeşiyle ilgili açıklama yapan Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, “Konunun üzerine gideceğiz, araştıracağız. Eğer bir usulsüzlük varsa gereğinin yapılmasını isteyeceğiz” dedi.

Özyiğit’in bu açıklamasının ardından dikkatler hükümetin diğer ortaklarına yöneldi.

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın bu konuda nasıl bir tavır takınacağı ve kararın iptal edilmesi için ne gibi girişimlerde bulunacağı merakla bekleniyor.