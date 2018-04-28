“İcra sorununa çözüm şart”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, icra ve tebliğin KKTC yargısını olumsuz etkileyen bir sorun olduğuna dikkat çekti ve ekledi: “Bu yıl bu soruna çare üretilmesi zaruridir”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, icra ve tebliğin KKTC yargısını derinden ve olumsuz etkileyen bir sorun olduğunu kaydederek, “Adli yıl tamamlanmadan önce bu konudaki tüzük ve yasa değişikliklerinin gündeme getirilmesi gerek. Bu yıl bu soruna çare üretilmesi zaruridir” dedi.

Şefik, eşi Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik’in anısına bu yıl on ikinci kez düzenlenen makale yarışmasının ödül töreninde konuştu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yarışmaya sadece Stajyer Avukat Deniz Avkıran ile Avukat Batu Berk’in katıldığını belirterek, kazananın Batu Berk olduğunu duyurdu.

Şefik, “KKTC’de icra müessesindeki sorunlar ve bunların giderilmesi için çözüm önerileri” olarak belirlenen yarışma konusu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Konunun zor olduğunu düşünmediğini söyleyen Şefik, “Zor olabilir. Herhalde bunun göstergesi olarak yarışmaya maalesef sadece iki genç hukukçu katıldı” dedi.

Şefik, bir stajyer ve bir genç avukatın katıldığı makale yarışmasında önerilerin de dile getirildiğini belirterek, bu önerilerde “ilamsız icranın” öne çıktığını söyledi.

“İlamsız icranın bizim sistemimize ne kadar uygun olduğu tartışma kaldıran bir husus” diyen Şefik, önümüzdeki günlerde bu konunun irdelenmesi gerektiğini ifade etti.

Şefik, “Adli yılın sonundan önce bu konudaki tüzük ve yasa değişikliklerin gündeme getirilmesi gerek. Bu soruna bu yıl çare üretilmesi zaruri” dedi.

Şefik, Baro Konseyi’nin de bu konuda kolları sıvadığını belirterek, bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

TEBLİĞ VE İCRA: “SORUNLAR YUMAĞI”

1980’li yılların başında kendisinin de avukatlık yaptığını, icra ve tebliğ konusunda o dönemde de benzer sorunlar yaşandığını belirten Şefik, şöyle devam etti:

“Dava sayıları yıllar içinde arttı. Tebliğ edilecek evrak sayısı arttı. Ülkede ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. İkinci el mallarda satış zorlukları görüldü. Personelden kaynaklanan sorunlar arttı. Tüm bunlar tebliğ ve icrayı sorunlar yumağı haline getirdi. İcra ve tebliğ KKTC yargısını en derinden ve olumsuz etkileyen sorun.”

Halen işini iyi yapan icra memurları olduğunu, onları söylenenlerden tenzih ettiğini belirten Şefik, “Yüksek Mahkeme Başkanı’nın ‘icra bir dosyada niçin yapılmadı?’, ‘tebliğ edilen bir evrak neden dosyaya girmedi?’ diye sorması, bu konuda izahat istemesi neticesinde bir günlük greve gidilirse icrada büyük bir sorun olduğu aşikardır” şeklinde konuştu.

“İCRA VE TEBLİĞİ DÜZELTMEDİKTEN SONRA…..”

Şefik şunları da ekledi:

“İcra ve tebliği düzeltmedikten sonra yargıçlar ve diğer tüm personel çok iyi çalışabilirler, dava görebilirler, çok kararlar da yazabilirler ancak bunun hiçbir etkisi olmaz. Hükümlere konu meblağlar tahsil edilmedikten sonra, davadaki tarafların sorunları çözümlenmemiş olarak durur.”

Çözüm için sorunların açıklanması gerektiğini de kaydeden Şefik, “Maalesef bana pek çok avukat geliyor, şikayetini dile getiriyor ama yazılı ya da resmi herhangi bir şikayet yapmaktan geri duruyor. Bunu neden yaptıklarını biliyorum. Olumsuz etkilenmekten çekiniyorlar. Haklı da olabilirler ancak bu süreç bu şekilde devam ettiği müddetçe yani sorunların üzerine açık şekilde gidilemediği sürece sıkıntıları çözemeyeceğiz.”

Şefik, konuşmasında hukuk camiasına bir de çağrı yaparak, “Herhangi bir sorun yaşandığı takdirde kiminle ilgili olduğu belgelendirmelidir. Ve bunun üzerine gitmemiz için bize fırsat verilmelidir” şeklinde konuştu.

KAYITLI BİN 167 AVUKAT

Şu anda KKTC’de bin 167 kayıtlı avukat olduğunu da açıklayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçtiğimiz yıl sayının bin 147 olduğunu söyledi.

MESLEĞİNİ YAPANLARIN SAYISI 833

“İcra-i meslek (mesleği yapan)” eden avukat sayısının 833, geçtiğimiz yılsa 831 olduğunu kaydeden Şefik, stajyer avukat sayısının 189, geçtiğimiz yılsa 139 olduğunu açıkladı.

“SAYILAR HERHALDE MESLEĞİN CAZİBESİNİ YİTİRDİĞİNİN AÇIK GÖSTERGESİ”

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, “Bence bu sayılar meslekteki ciddi sorunlarımızın da bir göstergesi. icra-i meslek yapan avukat sayısının geçtiğimiz yıldan bu yıla sadece 2 artması da ciddi bir sorundur. Bu, herhalde mesleğin cazibesini yitirdiğinin açık göstergesidir” dedi.

Genç hukukçuların makale yarışması gibi bu tür organizasyonlarda kendilerini göstermelerinin önemli olduğunu da vurgulayan Şefik, “Genç hukukçuların bu makale yarışmasını bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl da, bu yıl da, geçmiş yıllarda da katılım hep düşük” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl bu makale yarışmanın on üçüncüsünün düzenleneceğini belirten Şefik, konunun adli tatil başlamadan önce duyurulacağını kaydetti.



